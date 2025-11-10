IR A
IR A

Drama puro: las mejores dos películas de Netflix para ver en estos días

Una se desarrolla en el seno de una familia estadounidense y la otra, en las costas de Italia. Estas dos historias de la plataforma de streaming se sumergen en aspectos complejos del matrimonio y la familia.

Netflix cuenta con un amplio catálogo del género dramático. 

Netflix cuenta con un amplio catálogo del género dramático. 

Unsplash

Las Netflix tienen una variada oferta de películas o miniseries, siendo el drama uno de los géneros más elegidos. Estas historias poseen una fuerza inigualable en el cine al abordar temas complejos de la condición humana y despertar en el espectador emociones intensas.

La miniserie es tendencia en Netflix.
Te puede interesar:

Esta serie tiene solo 4 capítulos y es de lo más visto de Netflix: está basado en un caso político real

El catálogo de la plataforma de streaming ofrece joyas dramáticas que brillan por la calidad de su guión, sus personajes y su enorme potencial para conmover profundamente. Tanto la historia como la química entre los protagonistas es lo que define el éxito del film.

A continuación, dos títulos disponibles en Argentina, que destacan por su narrativa y la gran interpretación de actores de renombre.

Historia de un matrimonio (2019)

Embed

Historia de un Matrimonio es una aclamada producción original de Netflix, escrita y dirigida por el cineasta Noah Baumbach. La película es un drama profundamente íntimo que se convirtió en un éxito de crítica, especialmente por su honestidad en la representación de una ruptura matrimonial.

La historia retrata una pareja, interpretada por los reconocidos actores Scarlett Johansson y Adam Driver, que, tras separarse, intenta mantener un vínculo sano y cordial por el bienestar de su hijo pequeño, Henry.

Sin embargo, la trama se enreda inevitablemente en las complejidades del amor, el resentimiento y el desgaste de una relación. Lo que comienza como un acuerdo amistoso rápidamente escala hacia una cruda y dolorosa batalla legal por la custodia, intensificada por la intervención de abogados especializados.

Al tratarse de una situación de la vida cotidiana como es el divorcio, logra interpelar al espectador de manera directa, llevando a que más de una persona se sienta profundamente identificada con la historia de Nicole, Adam y Charlie.

La vida ante sí (2020)

Embed

La vida por delante es una emotiva producción original de Netflix y una nueva adaptación de la aclamada novela de Romain Gary, dirigida por Edoardo Ponti. Esta película marca el triunfal regreso a la pantalla grande de la leyenda del cine italiano, Sophia Loren, quien actúa bajo la dirección de su propio hijo.

La historia se desarrolla en la soleada costa de Italia y se centra en un vínculo inesperado entre Madame Rosa, una anciana superviviente del Holocausto, y Momo, un chico senegalés musulmán de 12 años, huérfano, que vive en la calle y se dedica a pequeños robos.

Lo que comienza como una relación de tensión y desconfianza mutua se transforma en una familia atípica, donde ambos encuentran un un refugio emocional y un lugar de amor y contención.

Este film rinde homenaje a la capacidad humana de resiliencia, siendo también una narración necesaria que aborda temas de inmigración, identidad, y salud mental.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La historia de amor de Margot y David en Netflix.
play

Está en Netflix y tiene una trama plagada de amor: tiene solo 5 capítulos

 Esta serie, dirigida por Erik Richter Strand y Steve Lightfoot, desató gran entusiasmo en redes sociales.
play

La intensa miniserie de Netflix que es adictiva para muchos: tiene 6 capítulos

Ahora, llegó a la gran N roja, una nueva producción estadounidense, se trata de Young Sheldon, la serie de comedia que atrapó a miles de televidentes de todo el mundo y está siendo de lo más visto en este sitio web.
play

Cuál es la trama de Young Sheldon, la serie de comedia que llegó a Netflix con todas sus temporadas

La miniserie reconstruye el asesinato del presidente James A. Garfield.
play

Está en Netflix, cuenta el asesinato real de un presidente y tiene solo 4 capítulos

La serie cuenta con la producción ejecutiva de David Benioff y D. B. Weiss, responsables del fenómeno Game of thrones. Su sello se nota en la forma de narrar: una historia política contada como un thriller humano.
play

De qué se trata Muerte por un rayo, la miniserie de 4 capítulos que sorprende a todos en Netflix

Esta película está inspirada en una experiencia real del guionista.
play

Está en Netflix y es una comedia que te saca una sonrisa hasta en tus peores momentos

últimas noticias

El hecho se produjo por la explosión de un auto.

Nueva Delhi: al menos ocho muertos por la explosión de un auto en una zona turística

Hace 18 minutos
La variedad y el equilibrio son las claves del efecto positivo.

Cuáles son las 3 bebidas que benefician la longevidad según un estudio

Hace 18 minutos
La Provincia de Buenos AIres busca endeudarse para sostener sus cuentas y aliviar la carga tributaria de las pymes

La Provincia defendió el proyecto de toma de deuda para sostener a los municipios y aliviar la carga tributaria de las pymes

Hace 54 minutos
El rumor tomó fuerza especialmente porque el artista venía de atravesar una ruptura mediática.

El cantante Beéle estaría en pareja con una modelo colombiana y es furor en las redes: quién es

Hace 54 minutos
Valentina Cervantes terminó con el misterio: se va de MasterChef Celebrity.

Valentina Cervantes confirmó su renuncia a MasterChef Celebrity: "Hablé con Enzo y..."

Hace 56 minutos