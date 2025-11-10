Drama puro: las mejores dos películas de Netflix para ver en estos días

Una se desarrolla en el seno de una familia estadounidense y la otra, en las costas de Italia. Estas dos historias de la plataforma de streaming se sumergen en aspectos complejos del matrimonio y la familia.

Las Netflix tienen una variada oferta de películas o miniseries, siendo el drama uno de los géneros más elegidos. Estas historias poseen una fuerza inigualable en el cine al abordar temas complejos de la condición humana y despertar en el espectador emociones intensas.

El catálogo de la plataforma de streaming ofrece joyas dramáticas que brillan por la calidad de su guión, sus personajes y su enorme potencial para conmover profundamente . Tanto la historia como la química entre los protagonistas es lo que define el éxito del film.

A continuación, dos títulos disponibles en Argentina, que destacan por su narrativa y la gran interpretación de actores de renombre.

Historia de un Matrimonio es una aclamada producción original de Netflix , escrita y dirigida por el cineasta Noah Baumbach. La película es un drama profundamente íntimo que se convirtió en un éxito de crítica, especialmente por su honestidad en la representación de una ruptura matrimonial.

La historia retrata una pareja, interpretada por los reconocidos actores Scarlett Johansson y Adam Driver , que, tras separarse, intenta mantener un vínculo sano y cordial por el bienestar de su hijo pequeño, Henry .

Sin embargo, la trama se enreda inevitablemente en las complejidades del amor, el resentimiento y el desgaste de una relación. Lo que comienza como un acuerdo amistoso rápidamente escala hacia una cruda y dolorosa batalla legal por la custodia, intensificada por la intervención de abogados especializados.

Al tratarse de una situación de la vida cotidiana como es el divorcio, logra interpelar al espectador de manera directa, llevando a que más de una persona se sienta profundamente identificada con la historia de Nicole, Adam y Charlie.

La vida ante sí (2020)

La vida por delante es una emotiva producción original de Netflix y una nueva adaptación de la aclamada novela de Romain Gary, dirigida por Edoardo Ponti. Esta película marca el triunfal regreso a la pantalla grande de la leyenda del cine italiano, Sophia Loren, quien actúa bajo la dirección de su propio hijo.

La historia se desarrolla en la soleada costa de Italia y se centra en un vínculo inesperado entre Madame Rosa, una anciana superviviente del Holocausto, y Momo, un chico senegalés musulmán de 12 años, huérfano, que vive en la calle y se dedica a pequeños robos.

Lo que comienza como una relación de tensión y desconfianza mutua se transforma en una familia atípica, donde ambos encuentran un un refugio emocional y un lugar de amor y contención.

Este film rinde homenaje a la capacidad humana de resiliencia, siendo también una narración necesaria que aborda temas de inmigración, identidad, y salud mental.