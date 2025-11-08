Esta película seguirá en los cines pero mientras tanto ya llegó a Netflix: cuál es y por qué genera tanta expectativa Un nuevo lanzamiento de 2025 se lanzó en esta popular plataforma de streaming y es tendencia. Algo que impacta bastante es el elenco que lo compone.







Ahora, llegó a la gran N roja, un súper lanzamiento estadounidense de este año, se trata de Frankenstein, la producción cinematográfica del momento, tanto en cines como en este sitio web. Freepik

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en tendencia en cuestión de segundos. Asimismo, los suscriptores y usuarios aumentaron notoriamente en los últimos meses de 2025.

Ahora, llegó a la gran N roja, un súper lanzamiento estadounidense de este año, se trata de Frankenstein, la producción cinematográfica del momento, tanto en cines como en este sitio web. Es un thriller fantástico, de ciencia ficción, terror y drama que no te podés perder. A continuación, te contamos más detalles sobre su trama y te dejamos un adelanto para que lo disfrutes este fin de semana de noviembre.

Sinopsis de Frankenstein, la película del momento de Netflix Un científico brillante y obsesivo, Víctor Frankenstein, en su ambición por desafiar a la muerte, consigue dar vida a una criatura humanoide ensamblada con partes de cadáveres. Pese a tratarse de una proeza científica, Frankenstein considera que la criatura carece de inteligencia y la rechaza. Dolida, ésta se rebela contra su creador.

Preestreno : Festival de Venecia 2025

: Festival de Venecia 2025 Estreno en cines : octubre 2025

: octubre 2025 Estreno en Netflix: noviembre 2025 frankenstein-2025 Tráiler de Frankenstein Embed - Frankenstein - Trailer final subtitulado en español Reparto de Frankenstein Jacob Elordi

Mia Goth como Elizabeth Lavenza

como Elizabeth Lavenza Oscar Isaac como Víctor Frankenstein

como Víctor Frankenstein Christoph Waltz como Henrich Harlander

como Henrich Harlander Felix Kammerer como William Frankenstein

como William Frankenstein Charles Dance como Leopold Frankenstein

como Leopold Frankenstein Ralph Ineson como Professor Krempe

como Professor Krempe Sofia Galasso como Little Girl Frankenstein-Mia-Goth-1024x576