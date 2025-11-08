Esta película seguirá en los cines pero mientras tanto ya llegó a Netflix: cuál es y por qué genera tanta expectativa

Ahora, llegó a la gran N roja, un súper lanzamiento estadounidense de este año, se trata de Frankenstein, la producción cinematográfica del momento, tanto en cines como en este sitio web.
Freepik
El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en tendencia en cuestión de segundos. Asimismo, los suscriptores y usuarios aumentaron notoriamente en los últimos meses de 2025.
Ahora, llegó a la gran N roja, un súper lanzamiento estadounidense de este año, se trata de Frankenstein, la producción cinematográfica del momento, tanto en cines como en este sitio web. Es un thriller fantástico, de ciencia ficción, terror y drama que no te podés perder. A continuación, te contamos más detalles sobre su trama y te dejamos un adelanto para que lo disfrutes este fin de semana de noviembre.
Sinopsis de Frankenstein, la película del momento de Netflix
Un científico brillante y obsesivo, Víctor Frankenstein, en su ambición por desafiar a la muerte, consigue dar vida a una criatura humanoide ensamblada con partes de cadáveres. Pese a tratarse de una proeza científica, Frankenstein considera que la criatura carece de inteligencia y la rechaza. Dolida, ésta se rebela contra su creador.
Preestreno: Festival de Venecia 2025
Estreno en cines: octubre 2025
Estreno en Netflix: noviembre 2025
Tráiler de Frankenstein
Embed - Frankenstein - Trailer final subtitulado en español