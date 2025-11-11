Disney lanzó el primer teaser de Toy Story 5: cuándo se estrena en cines La quinta película de la franquicia confirmó cuál será su nuevo villano y contará con el regreso de todos los protagonistas.







Toy Story 5 ﻿llegará a los cines de todo el mundo en 2026. Captura YouTube

La productora Walt Disney Studios lanzó el primer teaser de Toy Story 5 y se encargó de confirmar varios datos clave, como lo son la fecha de estreno, quiénes serán sus protagonistas y cuál será el flamante villano para la quinta película de la exitosa franquicia.

A través de los diferentes canales de Disney y Pixar, llegó el esperado teaser de la película y se dejó en claro que la trama continuará alrededor de la niña Bonnie. Pero, en este caso, el villano no será un juguete como es el caso de las anteriores entregas, sino que aparecerá por primera vez la tecnología como enemiga de los protagonistas.

Más específicamente, Bonnie recibirá una tablet como regalo y se llamará Lilypad, por lo que los juguetes tendrán que competir contra la tecnología, tal y como sucede en la vida real. Por eso, se espera que Toy Story 5 dé un auténtico mensaje para concientizar sobre la situación actual de la crianza de los niños y niñas de todo el mundo.

Embed - Toy Story 5 | Tráiler Oficial | Doblado En cuanto a su lanzamiento, Toy Story 5 se estrenará el jueves 18 de junio de 2026 en cines de todo el mundo. Por el lado del elenco, ya están confirmados los siguientes actores y actrices de voz: Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz Lightyear), Joan Cusack (Jessie), Tony Hale (Forky), Ernie Hudson (Combat Carl), Conan O'Brien (Smarty Pants) y Anna Faris (Lilypad).

