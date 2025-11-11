Disney lanzó el primer teaser de Toy Story 5: cuándo se estrena en cines

A través de los diferentes canales de Disney y Pixar, llegó el esperado teaser de la película y se dejó en claro que la trama continuará alrededor de la niña Bonnie. Pero, en este caso, el villano no será un juguete como es el caso de las anteriores entregas, sino que aparecerá por primera vez la tecnología como enemiga de los protagonistas.
Más específicamente, Bonnie recibirá una tablet como regalo y se llamará Lilypad, por lo que los juguetes tendrán que competir contra la tecnología, tal y como sucede en la vida real. Por eso, se espera que Toy Story 5 dé un auténtico mensaje para concientizar sobre la situación actual de la crianza de los niños y niñas de todo el mundo.
Embed - Toy Story 5 | Tráiler Oficial | Doblado
En cuanto a su lanzamiento, Toy Story 5se estrenará el jueves 18 de junio de 2026 en cines de todo el mundo. Por el lado del elenco, ya están confirmados los siguientes actores y actrices de voz: Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz Lightyear), Joan Cusack (Jessie), Tony Hale (Forky), Ernie Hudson (Combat Carl), Conan O'Brien (Smarty Pants) y Anna Faris (Lilypad).
