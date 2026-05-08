Durísima denuncia contra Nicolás Cabré: una famosa lo acusó por lo que hizo durante una grabación

Escándalo mediático por las acusaciones de una actriz y el difícil presente familiar del actor con su hija, que vive en Turquía.

La figura de Nicolás Cabré volvió a quedar envuelta en una fuerte polémica luego de las declaraciones públicas de Lola Bezerra , quien recordó un episodio ocurrido años atrás durante las grabaciones de la ficción televisiva Los Únicos. Según aseguró la actriz y modelo brasileña vivió una situación "muy incómoda" en el set y denunció haber sido víctima de "comentarios discriminatorios delante de todo el equipo técnico".

Sus dichos surgieron durante una entrevista con Rulo Schijman , donde relató que apenas llegó al lugar de grabación comenzaron bromas vinculadas a los estereotipos sobre las mujeres brasileñas. Conforme contó, Cabré habría comenzado a tararear el tema de Rompeportones apenas la vio entrar, algo que ella interpretó como una burla cargada de prejuicios. “Ahí me empecé a sentir mal y pensé: ‘¿Qué le pasa a este pibe?’”, expresó Bezerra al reconstruir el momento que todavía recuerda con incomodidad.

La modelo fue todavía más contundente al revelar que, según su versión, el actor realizó comentarios ofensivos sobre las mujeres brasileñas delante suyo mientras se desarrollaba la grabación. “Empezó a hacer chistes de que las brasileras eran todas put*s o prostitutas”, afirmó sin filtros, explicando que quedó completamente paralizada por la situación debido a la posición de poder que Cabré tenía dentro de la producción. “Él era el protagonista de la novela. Obviamente grabé y no le dije nada”, recordó.

Con el paso de los años, Bezerra reconoció que se arrepintió de no haber reaccionado en aquel momento y confesó que al llegar a su casa pensó: “¿Por qué no le contesté?”. Además, lanzó una frase irónica contra el actor. “Todo bien, pero tampoco es Robert De Niro actuand o”, disparó, en una entrevista que rápidamente generó repercusión en medios y redes sociales.

A pesar de la dureza de sus declaraciones, Lola Bezerra aclaró que no mantiene actualmente ningún conflicto con Cabré y dejó abierta la posibilidad de que el actor haya cambiado con el paso del tiempo. “Creo que por ahí él hoy, que es papá, que se casó de nuevo, tiene otra cabeza”, reflexionó, marcando una diferencia entre aquella experiencia y el presente del actor. Sin embargo, insistió en que lo vivido la hizo sentir humillada y discriminada en aquel contexto laboral. También reveló que nunca recibió disculpas por el episodio y aseguró que jamás volvieron a hablar del tema.

lola bezerraa La actriz realizó durísimas declaraciones.

Mientras la denuncia mediática seguía creciendo, Nicolás Cabré fue consultado por programas de espectáculos sobre los dichos de Bezerra, aunque evitó profundizar públicamente en el tema. En paralelo, el actor atraviesa un momento personal muy movilizante debido a la distancia física con su hija Rufina, instalada gran parte del tiempo en Turquía junto a su madre, China Suárez, y el futbolista Mauro Icardi. Esta situación familiar llevó a Cabré a hablar recientemente sobre cómo cambió su forma de ejercer la paternidad y cómo intenta acompañar a su hija pese a los miles de kilómetros que hoy los separan.

Nicolás Cabré habló sobre cómo vive la distancia con su hija Rufina

En medio de la repercusión por las declaraciones de Lola Bezerra, Nicolás Cabré también quedó en el centro de la atención mediática por sus recientes reflexiones sobre la distancia con su hija Rufina. La adolescente vive actualmente en Estambul junto a su madre, China Suárez, el delantero argentino Mauro Icardi y sus hermanos Magnolia y Amancio.

La mudanza a Turquía modificó completamente la dinámica familiar del actor, quien reconoció que debió reinventarse como padre para acompañar a su hija desde otro lugar. Durante una entrevista en el programa Vuelta y media de Urbana Play, Cabré confesó que atravesó un importante proceso de aprendizaje emocional para aceptar esta nueva realidad familiar.

nicolas-cabre-y-rufina Nico, con Rufina.

El actor explicó que uno de los mayores desafíos fue comprender que debía acompañar las decisiones de su hija incluso cuando eso implicara resignar parte de la cotidianeidad compartida. “Aprendí que no tenés que ser un palo en la rueda frente a decisiones que a veces pueden gustarte más o menos”, sostuvo. Además, remarcó que la prioridad absoluta sigue siendo Rufina y su bienestar emocional.

“La prioridad siempre es, fue y será Rufina”, afirmó con contundencia al hablar sobre la adaptación de la adolescente a una cultura completamente diferente y a un nuevo idioma en Turquía. Según explicó, la experiencia también le permitió entender muchas actitudes que tuvieron sus propios padres durante su infancia y reflexionar sobre el crecimiento personal que implica acompañar a un hijo en cada etapa de su vida.

Cabré también reconoció que la distancia física continúa siendo difícil de atravesar emocionalmente, aunque destacó que la tecnología ayuda a mantener el vínculo muy presente. “Hoy por hoy es mucho más fácil: va y viene, hablamos todo el día... La extraño, pero la apoyo y valoro lo que hace”, expresó. El actor valoró especialmente el esfuerzo que hace Rufina para adaptarse a un entorno completamente distinto al suyo, lejos de sus amistades y de su rutina en Argentina.

nico cabre urbana play Cabré habló en Urbana Play (captura).

En ese contexto, admitió que muchas veces debe aceptar que existen situaciones sobre las cuales ya no tiene control directo y que eso forma parte del crecimiento natural de los hijos. “Entender que no todo es color de rosa, pero eso es parte también de la vida”, reflexionó durante la entrevista.

A pesar de los kilómetros que hoy los separan, el vínculo entre padre e hija continúa fortaleciéndose a través de pequeños gestos cotidianos. En uno de los recientes viajes de Rufina a Argentina, la adolescente sorprendió a Cabré dejándole fotos pegadas en el espejo de su camarín en Villa Carlos Paz. El actor compartió emocionado las imágenes en sus redes sociales y escribió: “El regalito que me dejó Rufi en el camarín”.