¿Explota un nuevo escándalo? Mauro Icardi se habría quedado con un valioso objeto de Wanda Nara

La disputa entre la empresaria y el futbolista suma una nueva polémica por algunas pertenencias. Además, la conductora confirmó el fin de su último vínculo amoroso.

La guerra entre Mauro Icardi y Wanda Nara suma un nuevo capítulo. En las últimas horas circuló una foto que muestra lo que parecería ser una mudanza con destino a Italia, y entre las cajas embaladas se distingue un objeto de alto valor sentimental para la empresaria. Se trata de la copa que obtuvo al ganar la versión italiana del Bailando.

La imagen fue difundida por el periodista Juan Etchegoyen en su ciclo Mitre Live, quien la presentó como evidencia de que el delantero del Galatasaray aún retiene pertenencias de su ex. "Hay una información de último momento que tiene que ver con Mauro Icardi porque me llega una imagen de lo que es una mudanza de varias cajas a Italia y apareció un objeto que pertenece a Wanda Nara", detalló al aire.

Según el conductor, el gesto no sería inocente: "Me cuentan que Icardi nuevamente ningunea a su ex con este gesto. Es claramente una mojada de oreja esto. Lo que estás viendo es ni más ni menos que la copa del Bailando de Italia. Son las cosas de Wanda".

La copa no sería el único bien en cuestión. De acuerdo con la información que manejó el periodista, en el depósito también habría objetos pertenecientes a los hijos del exmatrimonio que el futbolista no habría enviado a la Argentina. "Es escandaloso que Icardi siga con cosas que pertenecen a Wanda Nara y no se las mande", señaló.

El episodio se produce días después de que Icardi publicara un mensaje en sus redes sociales, en medio de la celebración por un nuevo título del Galatasaray. El futbolista dedicó sus palabras a sus hijas Francesca e Isabella, quienes no estuvieron presentes en los festejos, y apuntó contra quienes, según él, intentaron deteriorar el vínculo paterno-filial.

"Nos quisieron separar con falsas denuncias. Nos quisieron alejar con mentiras. Intentaron distanciarnos aprovechándose de una justicia incapaz, de personas sin valores y de historias inventadas para intentar dañarnos", escribió. En el mismo texto aseguró que el amor hacia sus hijas "jamás estuvo en duda" y cerró con una promesa: "Pase lo que pase, siempre voy a estar para ustedes. Siempre".

Icardi Wanda Redes sociales

Wanda Nara confirmó su separación de Martín Migueles

La ruptura entre Wanda Nara y Martín Migueles dejó de ser un rumor el lunes, cuando Yanina Latorre la confirmó en el piso de Sálvese quien pueda (América TV) con declaraciones directas de la propia conductora. Según contó la panelista, fue ella misma quien, durante una llamada casual, le preguntó a Nara por la situación y obtuvo la confirmación.

"Hace un mes que estoy separada. El problema fue que, cuando decidí hacer la película en Uruguay, a él le dio celos porque le terminé blanqueando la situación con Agustín Bernasconi. Ahí quedamos en que si me iba afuera a trabajar, me separaba", le habría dicho Wanda a Latorre. La ruptura se hizo pública mientras la figura de Telefe se encontraba en Montevideo rodando la película ¿Querés ser mi hijo?, junto al actor Agustín Bernasconi, quien habría sido el detonante de los celos de Migueles.

wanda nara migueles

La panelista Majo Martino comentó que la producción habría pedido expresamente que Migueles no viajara a Uruguay para no interferir en las escenas más íntimas que Wanda debía filmar con Bernasconi. Otra versión, también surgida desde ese programa, agregó que Migueles habría intentado una reconquista luego de enterarse de que Nara habría compartido una noche de hotel con Bernasconi, aunque finalmente ella decidió sostener la separación. "Yo no sé el detalle de cómo será la relación de Agustín Bernasconi y Wanda, pero a mí me dicen que el detonante fue este", aclaró Etchegoyen.