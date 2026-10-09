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Abrupto cambio de conductor en un programa del prime time de El Trece: "No quiero que lo haga él"

El ciclo sorprendió con la llegada de una figura para reemplazar al presentador original y las redes sociales felicitaron a la producción por la arriesgada jugada. ¿De qué se trató?

¿Qué pasó en El Trece?

¿Qué pasó en El Trece?

Redes Sociales

Mario Pergolini volvió a utilizar Otro día perdido para enfrentar las polémicas y puso a Nicolás Repetto a conducir, tras haber dicho él mismo que tenía miedo que el ex-Sábado Bus se haga cargo de su ciclo en El Trece. Esta decisión sorprendió al televidente, pero solo se trató de una jugada divertida.

De Brito, contra Pergolini.
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El programa comenzó normal en su horario, pero al momento de presentar al conductor de la mano de Agustín Rada Aristarán, el nombre que dijo fue Nicolás Repetto, quien ingresó vestido de traje, tal y como lo hace Mario en su día a día.

Fue entonces que fueron a la imagen de Pergolini durmiendo en el camarín y siendo despertado por una productora. De esta manera, lograron demostrar que se trató de un sueño y salió normalmente a conducir su programa. Pero el gancho tuvo que ver con viejas declaraciones del ex-CQC.

Qué había dicho Mario Pergolini sobre Nicolás Repetto

En su propio programa, Mario había bromeado: “Estoy seguro que me voy yo y lo agarra Nicolás Repetto”. Y luego agregó: "A veces sueño, estoy con miedo y me despierto. ¡Ah! ¿Qué pasó? Pensé que el otro día Otro día perdido lo conducía Nicolás Repetto’. Y mi mujer me dice: ‘Pero si a vos no te importa el programa’... ¡Pero no quiero que lo haga Repetto!”.

Sus declaraciones tomaron relevancia negativa y él usó eso para bromear y por eso hicieron esa especie de sketch. Finalmente, el entrevistado de la fecha fue Repetto.

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