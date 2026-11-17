Vuelve la ficción a la TV abierta: qué novela llegará a El Trece El gerente de programación Adrián Suar dio detalles del proyecto en el que está trabajando para el verano, la cual será la primera desde la pandemia. Agregar C5N en









¿Qué ficción llegará a El Trece?

El gerente de programación de El Trece Adrián Suar confirmó que volverá la ficción a la televisión abierta y será para el verano. La última vez que una novela estuvo al aire fue Separadas y se tuvo que suspender por pandemia.

En Puro Show, Nacho Rivarola entrevistó a Adrián Suar y él le contó: "Vuelve la ficción con En terapia, una serie que se logró con un acuerdo entre El Trece y Amazon. Lo vamos a tener los dos. Es una manera de volver y el comienzo, vengo empujando hace tiempo para volver a hacer ficción de esta manera”.

“El Trece es un canal que hace más de 20 años apoyó la ficción y siempre está con ganas de volver, creo que le vamos a encontrar la vuelta para que vuelva. Deseo de todo corazón el regreso de Mirtha, pero todo depende de ella. Desde el canal no hay ninguna presión, si ella está con ganas... está muy bien que quiera seguir, y nosotros queremos que siga", agregó.

Y concluyó: "Si ella decide hacer un especial a fin de año y cerrar el ciclo está muy bien, y si quiere volver el año que viene nada me gustaría más. Lo que a ella más le gusta es estar en la televisión".

El coqueteo en vivo de Moria Casán con un famoso argentino 52 años menor que ella Moria Casán protagonizó un divertido momento de televisión argentina junto a Toto Kirzner, el actor y conductor 52 años menor que ella. Durante una entrevista en La mañana con Moria, la diva sorprendió al invitado con una propuesta sentimental que terminó en un inesperado coqueteo al aire.