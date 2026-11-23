Fausto Isidro Meza Flores fue capturado en un operativo de fuerzas especiales mexicanas en Sinaloa, con apoyo de inteligencia estadounidense. El procedimiento terminó con 11 muertos y permitió detener a otros dos integrantes de su organización criminal.

Fausto Isidro Meza Flores , conocido como “Chapo Isidro” , uno de los narcotraficantes más buscados por el FBI , fue detenido en un operativo militar realizado en Guasave, en el estado mexicano de Sinaloa. La captura se concretó el viernes 20 de noviembre, tras un despliegue de fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Nacional de México que contó con información de inteligencia de Estados Unidos.

La operación se desarrolló alrededor de las 19.50 y estuvo a cargo de unidades especiales de las fuerzas de seguridad mexicanas. Según informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los efectivos utilizaron recursos tecnológicos para localizar al objetivo y se aproximaron al lugar por diferentes accesos terrestres , con un procedimiento basado en el sigilo y el factor sorpresa.

Una vez identificado el sitio donde se encontraba Meza Flores, los militares establecieron un dispositivo de seguridad interno y externo para impedir una posible fuga y evitar la llegada de refuerzos. Sin embargo, durante el ingreso al inmueble, los efectivos fueron atacados con disparos de armas de fuego y explosivos.

El enfrentamiento dejó un saldo de cuatro militares muertos y siete presuntos integrantes del grupo criminal abatidos. Además de Meza Flores, las fuerzas de seguridad arrestaron a otros dos hombres identificados como integrantes de su organización: Germán, alias “El Serafín”, señalado como segundo al mando, y José, acusado de cumplir funciones como operador financiero.

Después de confirmar sus identidades, los tres detenidos fueron trasladados a la Ciudad de México en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana y quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

La captura también estuvo acompañada por episodios de violencia en distintos puntos de Sinaloa, donde se registraron bloqueos de rutas, incendios y ataques vinculados con la reacción de integrantes de la organización criminal.

Quién es el “Chapo Isidro”

Meza Flores es señalado por las autoridades mexicanas como uno de los principales responsables de la estructura criminal de los Beltrán Leyva. También encabezaba la organización transnacional Meza-Flores, conocida en México como Los Mazatlecos o el Cártel de Guasave.

Su trayectoria dentro del narcotráfico se remonta a los años en que los hermanos Beltrán Leyva encabezaban una de las principales organizaciones criminales de México. Tras la ruptura de ese grupo con el Cártel de Sinaloa y la posterior caída de sus principales dirigentes, Meza Flores consolidó una estructura propia en el norte del estado.

Además, mantenía una alianza con Los Mayos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa que protagoniza una disputa territorial con Los Chapitos.

Estados Unidos lo consideraba un objetivo prioritario por su presunta participación en el tráfico internacional de cocaína, metanfetamina, heroína, marihuana y fentanilo. En febrero de 2025, el FBI lo incorporó a su lista de los diez fugitivos más buscados y ofreció una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera su captura.

La Justicia estadounidense también lo acusa de integrar una estructura dedicada al narcotráfico y de utilizar armas de fuego y explosivos en el desarrollo de sus actividades. En septiembre de 2026, una nueva acusación amplió los cargos en su contra e incluyó delitos vinculados con narcoterrorismo.

En México, Meza Flores tenía órdenes de captura por delincuencia organizada y delitos contra la salud, además de un pedido de extradición a Estados Unidos por su presunta participación en una conspiración para distribuir drogas en ese país.