"A Wanda no le llegaron": Mauro Icardi habría pagado la deuda por alimentos El futbolista cambió su postura y canceló una suma millonaria en dólares para las hijas que tuvo con la conductora de Telefe, según Yanina Latorre. Agregar C5N en









Icardi con las hijas que tuvo con la conductora de Telefe. Redes sociales

Mauro Icardi cambió su estrategia legal contra Wanda Nara y habría pagado la deuda que tenía con sus hijas por la obligación de alimentos, algo que el entorno de la conductora no confirmó. "A Wanda no le llegaron", revelaron sobre la suma millonaria.

El futbolista, que terminó su contrato con el Galatasaray de Turquía, habría transferido el equivalente a un año de la cuota provisoria que había acordado con la madre de Francesca e Isabella. Aunque el dinero ya fue transferido, se supo que por los tiempos bancarios aún no impactó en la cuenta de la conductora.

El deportista habría decidido seguir el consejo de sus abogadas, según Yanina Latorre. "Por consejo de sus abogadas, Mauro pagó la cuota alimentaria. Depositó en el banco 400 mil dólares y descontó 105 mil de las multas que tenía ella con él, algo que de hecho había ofrecido la propia Wanda", detalló.

Según la conductora de SQP, el ánimo de Icardi no sería el mejor: "Está tan deprimido que pagó para ver si le empiezan a salir bien las cosas".