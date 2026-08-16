Crisis económica: los cheques rechazados aumentaron 6,6% en junio El indicador alcanzó unas 80.000 unidades mensuales, mientras la morosidad empresarial permanece elevada y el crédito continúa restringido. Por Agregar C5N en









Crisis económica: los cheques rechazados aumentaron 6,6% en junio

Los cheques rechazados aumentaron 6,6% en junio respecto de mayo y se mantuvieron en torno a las 80.000 unidades mensuales, una señal de las dificultades de liquidez que todavía enfrentan las empresas argentinas, especialmente las pequeñas y medianas.

El dato surge de un informe elaborado por Fidelitas, compañía especializada en información crediticia, a partir de su monitoreo de contrapartes y análisis de riesgo. El relevamiento también advierte que la morosidad de las empresas continúa en niveles elevados y que el crédito todavía no recuperó el dinamismo necesario para acompañar la actividad productiva.

En ese sentido, desde la consultora señalaron que la normalización de esas variables será necesaria para que pueda hablarse de una recuperación sostenida de la actividad.

La cadena de pagos continúa bajo presión Para Fidelitas, la evolución de los cheques rechazados constituye uno de los principales indicadores para medir el estado de la cadena de pagos. El incremento registrado en junio refleja las dificultades de las empresas para sostener su capital de trabajo en un contexto marcado por tasas de interés elevadas, liquidez limitada y un mercado crediticio con poca expansión.

Esta combinación restringe las posibilidades de financiamiento de las compañías y puede postergar decisiones vinculadas con inversiones y planes de crecimiento.