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La tajante respuesta de Romina Gaetani tras un comentario sobre su polémica separación

La actriz estuvo de invitada y habló sobre la denuncia por violencia de género que realizó contra Luis Cavanagh, quien también se pronunció al respecto, por primera vez.

Vos sos brava

"Vos sos brava", fue el comentario de Mirtha Legrand contra Romina Gaetani.

Instagram @rominagaetani

Romina Gaetani estuvo de invitada en la mesa de Mirtha Legrand, quien no evitó preguntarle por su polémica separación envuelta en violencia de género. Durante esa conversación, la conductora le preguntó si ella era “brava” y la actriz se sorprendió, pero fue tajante con la respuesta.

Gaetani opinó que es horrible y espantoso que se habilite la venta de tierras a extranjeros.
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A meses de la ruptura, en las últimas horas su expareja, el empresario Luis Cavanagh, habló desde su punto de vista y ahora la actriz se mostró nuevamente en la televisión, donde contó por qué durante los últimos meses eligió mantenerse alejada de la exposición pública y explicó cómo atraviesa el proceso desde que decidió recurrir a la Justicia.

“Intentaron que estuviese, pero la verdad que preferí guardarme, focalizarme en ponerme bien, en trabajar, en seguir creciendo, en dormir, en descansar”, explicó y destacó el trabajo de su abogado, Ignacio Trimarco, quien quedó al frente de la causa: “Eso me dio muchísima tranquilidad. Confié en él y sigo confiando. La causa está avanzando, por suerte”.

Más tarde, la conductora volvió a hablar del tema de la relación y fue más puntual: “¿Estaba enamorada?”. Gaetani no dudó en afirmar, a lo que La Chiqui le hizo una referencia por la diferencia de edad de 18 años entre ambos. “Me gustan los hombres grandes. Siempre, desde chica”, respondió.

Romina Gaetani se sorprendió por la pregunta de Mirtha Lengrand

Mientras Mirtha Legrand indagaba por su relación con el empresario, la conductora no dudó en preguntarle a Romina Gaetani si Luis Cavanagh la maltrataba. “Yo creo que para llegar a una violencia física...”, comenzó a explicar la actriz cuando fue interrumpida por La Chiqui con una frase que la tomó por sorpresa.

“Pero vos sos brava también”, soltó. “¿Por qué decís eso?”, se sorprendió la actriz, a lo que la conductora se escudó al decir que lo leyó. “Sí, hay mucha gente que puede decir de mí que soy brava, pero no me conoce. No, no, no. Para nada”, respondió con total tranquilidad Gaetani.

Tras su situación de violencia, Romina Gaetani trató de enfocarse en su carrera y ahora está a punto de volver al teatro de la mano de La ratonera, el clásico de Agatha Christie, pero volvió a apostar al amor y le dio la primicia a la Chiqui: “Ya estoy de novia”.

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