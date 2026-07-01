Lady Di cumpliría 65 años este miércoles: cómo vivió su último festejo

El 1 de julio de 1997, la princesa Diana celebró su aniversario número 36 rodeada de homenajes provenientes de todo el mundo en la Tate Gallery de Londres. Fue semanas antes de su muerte, que ocurrió el 31 de agosto.

El 1 de julio de 1997 Lady Di cumplió 36 años , y nadie podía saber que sería su último festejo: la tragedia la encontraría apenas dos meses después, cuando el mundo quedó impactado por su inesperado fallecimiento.

Robert de Niro contó cómo desayuna y se cuida para mantenerse a pleno a los 82 años

Ese cumpleaños quedó grabado como el último capítulo feliz de la vida de la princesa Diana, marcada por la atención mediática, su compromiso social y una transformación personal que la había convertido una figura de atracción mundial.

Diana había dejado en el pasado la imagen de una mujer atrapada por el protocolo y atravesaba un verano europeo con el perfil más independiente que se le conoció, tras su divorcio de Carlos III que se había oficializado en 1996.

Aunque Lady Di ya no tenía los atributos de "Su Alteza Real", seguía siendo la figura más querida de la realeza británica y ya era un celebridad con influencia internacional.

Desde las primeras horas de la mañana, el departamento de Lady Di en el Palacio de Kensington comenzó a llenarse de ramos de flores, tarjetas de felicitación y regalos enviados desde distintas partes del mundo.

Miles de admiradores le hicieron llegar sus mensajes de cariño, mostrando el vínculo que había logrado con el público por su empatía y por romper con las barreras que separan a la realeza de la gente común.

El acontecimiento central de esa jornada ocurrió por la noche, cuando Diana asistió como invitada de honor a una gala organizada por la Tate Gallery de Londres, un evento dedicado a recaudar fondos para proyectos culturales. Con un elegante vestido negro con pedrería diseñado por Jacques Azagury, la princesa hizo la que sería una de sus últimas grandes apariciones públicas en el Reino Unido.

Cómo murió Lady Di

Lady Di falleció a los 36 años a causa de las graves heridas sufridas en un trágico accidente automovilístico ocurrido en las primeras horas del 31 de agosto de 1997. El choque se produjo en el interior del túnel del Puente del Alma en París, Francia, mientras el vehículo intentaba evadir el intenso acoso de los fotógrafos.

El conductor Henri Paul y la pareja de Diana, Dodi Al-Fayed, murieron instantáneamente en el impacto. La princesa Diana sufrió heridas críticas y fue trasladada de urgencia al hospital Pitié-Salpêtrière, donde fue declarada muerta horas después. Este miércoles hubiera cumplido 65 años.