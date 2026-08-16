Daniela Celis habló sobre la nueva relación de su ex con la hermana de Julieta Poggio La reacción de la influencer abrió nuevas dudas sobre una historia que parecía haber finalizado en buenos términos y rápidamente generó repercusiones. Agregar C5N en









Daniela Celis se expresó sobre la nueva relación de su ex con Lolo Poggio.

Nick Sícaro y Lolo Poggio confirmaron su romance tras varias semanas de rumores.

Daniela Celis reaccionó al nuevo vínculo de su expareja con una llamativa declaración.

Sus palabras generaron especulaciones sobre el final de su relación con Sícaro.

Lolo contó que ya sentía interés por Nick durante su paso por Gran Hermano. El universo de Gran Hermano volvió a dar de qué hablar después de que Nick Sícaro y Lolo Poggio confirmaran que están en pareja. Los dos ex participantes del reality blanquearon el romance el miércoles 12 de agosto durante el stream de Telefe Todo lo Contrario. La noticia generó sorpresa y dio lugar a repercusiones por parte de terceros.

Nick Sícaro y Lolo Poggio oficializaron su relación. Telefe Una de las personas que reaccionó públicamente fue Daniela Celis, conocida como “Pestañela”. La ex Gran Hermano 2022 había mantenido una relación con Sícaro después de su mediática separación de Thiago Medina, pero el vínculo terminó apenas dos meses después de haber comenzado. Tras conocerse el nuevo romance de su ex, Celis realizó una llamativa declaración.

“Ya van a saber por qué igual, porque todo sale a la luz, tarde o temprano. Yo no cuento nada, la vida se encarga de todo siempre”, manifestó la influencer. El comentario fue suficiente para que aparecieran distintas especulaciones en redes sociales, ya que Celis no explicó a qué situación concreta hacía referencia. Su declaración, además, contrastó con la manera en la que había descrito la ruptura semanas atrás.

Qué dijo Daniela Celis sobre la relación sorpresa de su ex La relación entre Daniela y Nick había sido confirmada públicamente en mayo, cuando la influencer contó que llevaban aproximadamente un mes juntos. Sin embargo, el noviazgo terminó a mediados de junio, poco tiempo después de haber comenzado. En ese momento, Celis había asegurado que la separación se había producido en buenos términos y que ambos mantenían una relación cordial.

Nick Sícaro y Daniela Celis tuvieron un romance breve que terminó sin conflictos. Telefe Poco después de la ruptura, Daniela fue entrevistada por el influencer Sebi Manzoni y descartó cualquier posibilidad de volver con Sícaro. “No, ni media chance, nada, cero. Lo tengo bloqueado de todos lados”, afirmó entonces. Ahora, sus recientes comentarios sobre el romance con Lolo Poggio volvieron a despertar interés por los motivos que llevaron al final de aquella relación.