Se reveló el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi que frustró el viaje de sus hijas a Miami

Los pedidos de la conductora habrían provocado el enojo del futbolista del Galatasaray, quien finalmente decidió dar marcha atrás. En las últimas horas se conocieron los detalles de la interna detrás del conflicto.

En medio del conflicto judicial que mantiene Mauro Icardi con Wanda Nara, ahora salió a la luz el enfrentamiento que provocó la cancelación de un viaje a Miami.

La información la reveló el periodista Guido Zaffora en DDM, donde dio detalles sobre la situación actual entre la conductora y el futbolista, luego de que trascendiera la posibilidad de que Mauro Icardi viajara con sus hijas y la China Suárez.

Según contó el periodista, el conflicto está vinculado a la autorización judicial que necesita el delantero para poder salir del país junto a las dos hijas que tiene en común con Wanda Nara. "La información tiene que ver con la negativa al viaje a Miami de Mauro con la China y sus hijas", empezó explicando Zaffora.

Luego especificó que la Justicia habría autorizado al futbolista a salir del país siempre y cuando Wanda Nara esté presente durante el traslado. "El juez Hagopián resolvió que Icardi puede viajar, pero quien debe ir con las nenas es Wanda, que sería el control de seguridad para entrar", detalló.

Según reveló, la condición se debe a la desconfianza de la conductora hacia el padre de sus hijas: "Esto tiene que ver con los pasaportes, porque Wanda no confía en Mauro".

La interna entre Wanda e Icardi detrás del viaje suspendido

La medida estaría vinculada principalmente a los pasaportes de Francesca e Isabella y a la necesidad de garantizar que el regreso al país se realice de acuerdo con lo establecido. "Icardi puede salir del país y tiene las posibilidades de irse a donde quiera, pero si saca a las nenas afuera, Nara debe viajar y entregarle a las nenas; él las debe entregar de nuevo y ella vuelve con las nenas al país", aclaró Zaffora.

Además, reveló que Wanda se mostró predispuesta a acompañar a las menores en el viaje, sin embargo, hizo algunos pedidos. "Ella está dispuesta porque tiene que ir a Miami, pero le pide a Icardi que le pague los pasajes y que le pague el hotel", comentó el panelista.

El reclamo económico de la conductora volvió a profundizar la grieta entre la expareja. Según reveló Zaffora, esto hizo que el futbolista decidiera dar marcha atrás. "Cuando Icardi se enteró de todo lo que pidió ella por medio de los abogados, dijo: 'Ni en pepe'. No le quiere pagar nada", afirmó el periodista.