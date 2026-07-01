Se filtró el monto que gastaron la China Suárez y Mauro Icardi en la noche que salieron La pareja volvió a ubicarse en el centro de la escena mediática luego de protagonizar una nueva salida nocturna en la Ciudad de Buenos Aires. Agregar C5N en









La pareja sigue dando que hablar.

Mauro Icardi y China Suárez volvieron a ser noticia tras una salida nocturna en Buenos Aires.

La pareja estuvo en un boliche porteño y ocupó una exclusiva mesa VIP.

Según Yanina Latorre, Icardi habría organizado la reserva y el gasto rondaría los 20.000 dólares.

El episodio generó gran impacto mediático y volvió a poner a la pareja en el centro de la polémica. Mauro Icardi y China Suárez volvieron a acaparar la atención mediática tras ser vistos juntos durante una salida nocturna en la ciudad de Buenos Aires. La pareja asistió a un reconocido boliche porteño, donde ocupó una exclusiva mesa VIP que rápidamente se convirtió en uno de los principales focos de atención de la noche.

De acuerdo con la información difundida por Yanina Latorre en el programa Sálvese Quien Pueda, el delantero habría sido quien organizó la reserva del sector preferencial. Según detalló la panelista, el gasto total de la velada rondaría los 20.000 dólares, una cifra que generó un fuerte impacto y rápidamente se instaló como tema de debate en los medios de espectáculos.

La revelación sobre el supuesto desembolso sorprendió tanto a los integrantes del ciclo televisivo como a los seguidores de la pareja. Este episodio se suma a la constante exposición pública que mantienen Icardi y la actriz, quienes continúan despertando repercusiones cada vez que protagonizan una aparición conjunta en la noche porteña.

Cuánto gastaron la China Suárez y Mauro Icardi en la noche que salieron Mauro Icardi y China Suárez volvieron a captar la atención mediática tras una reciente salida nocturna en un reconocido local de la ciudad de Buenos Aires. Durante la velada, la pareja fue vista compartiendo una exclusiva mesa VIP, un sector del boliche pensado para ofrecer mayor privacidad y servicio personalizado, lo que generó una fuerte repercusión tanto entre los presentes como en los medios de espectáculos.

Según lo informado por Yanina Latorre en el programa Sálvese Quien Pueda, el futbolista habría sido quien organizó la reserva y asumió los costos de la noche. En su relato televisivo, la panelista detalló que el gasto total habría alcanzado una cifra cercana a los 20.000 dólares, monto que rápidamente llamó la atención por su magnitud.