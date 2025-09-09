Evangelina Anderson confirmó su presente romántico: "Estoy de vacaciones y..." La modelo decidió hablar por primera vez sobre su separación de Martín Demichelis y contó detalles sobre su vida privada.







Martín Demichelis y Evangelina Anderson se separaron tras 17 años. Redes sociales

La modelo Evangelina Anderson decidió desmentir los rumores vinculados a su vida romántica y apuntó contra quienes incentivaron el supuesto ida y vuelta con el cantante L-Gante, algo que dio mucho que hablar en redes sociales durante los últimos días por lo llamativo.

En diálogo con el portal PrimiciasYa, la modelo fue consultada por su supuesto nuevo romance tras la separación de Martín Demichelis y comenzó por expresar: "¡Dios mío! ¡Qué mal está la gente! ¡Justo yo!". Con estas palabras, comenzó por evidenciar que no está en pareja con nadie luego de ponerle punto final a su romance con el exfutbolista.

Al ingresar en los detalles, Evangelina Anderson agregó: "Estoy con mi familia de vacaciones (en Cancún), estoy sola y es mentira lo que se dice. No sé bien qué dijo (Yanina Latorre), pero estoy soltera". Así, dejó entrever que necesita tener tranquilidad en este momento de descanso y pidió que no le sigan preguntando por la situación.

L-Gante dejó de seguir a Wanda Nara en Instagram El unfollow de L-Gante a Wanda Nara hizo mucho ruido en redes sociales. Captura Instagram Lo cierto es que Evangelina Anderson no vive en Argentina y parece estar lejos de cualquier propuesta de nuestro país, por lo que su futuro romántico seguramente esté en Europa. Además, todavía falta que el propio Martín Demichelis hable al respecto y explique qué ocurrió, por lo que la chance de reconciliación siempre está latente.

L-Gante desmintió a Wanda Nara: "No hubo ninguna propuesta de nada..." El cantante Elian Valenzuela, conocido popularmente como L-Gante, decidió desmentir la reciente revelación de la mediática Wanda Nara, quien visitó el programa Ferné con Grego y aseguró que el artista le propuso matrimonio, algo que también se había rumoreado en el último tiempo.