Evangelina Anderson confirmó su presente romántico: "Estoy de vacaciones y..."

La modelo decidió hablar por primera vez sobre su separación de Martín Demichelis y contó detalles sobre su vida privada.

Martín Demichelis y Evangelina Anderson se separaron tras 17 años.

Te puede interesar:

En diálogo con el portal PrimiciasYa, la modelo fue consultada por su supuesto nuevo romance tras la separación de Martín Demichelis y comenzó por expresar: "¡Dios mío! ¡Qué mal está la gente! ¡Justo yo!". Con estas palabras, comenzó por evidenciar que no está en pareja con nadie luego de ponerle punto final a su romance con el exfutbolista.

Al ingresar en los detalles, Evangelina Anderson agregó: "Estoy con mi familia de vacaciones (en Cancún), estoy sola y es mentira lo que se dice. No sé bien qué dijo (Yanina Latorre), pero estoy soltera". Así, dejó entrever que necesita tener tranquilidad en este momento de descanso y pidió que no le sigan preguntando por la situación.

El unfollow de L-Gante a Wanda Nara hizo mucho ruido en redes sociales.

Lo cierto es que Evangelina Anderson no vive en Argentina y parece estar lejos de cualquier propuesta de nuestro país, por lo que su futuro romántico seguramente esté en Europa. Además, todavía falta que el propio Martín Demichelis hable al respecto y explique qué ocurrió, por lo que la chance de reconciliación siempre está latente.

Wanda Nara quedó expuesta luego de las palabras de L-Gante.

