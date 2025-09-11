Wanda Nara reveló su nuevo romance y dejó a L-Gante en el pasado La mediática confirmó su flamante relación amorosa y sorprendió al presentar a un hombre desconocido en el mundo mediático.







Wanda Nara ya consiguió lo que necesitaba de L-Gante y lo dejó en el pasado. Redes sociales

La mediática Wanda Nara se mostró junto a un nuevo hombre y dejó en el pasado a L-Gante, quien recientemente reveló que nunca le propuso matrimonio a la expareja de Mauro Icardi y esto podría ser lo que inclinó la balanza para una ruptura definitiva.

A través de sus historias de Instagram, Wanda Nara se mostró junto a un hombre misterioso en un boliche y dejó muchas preguntas entre sus seguidores, ya que dejó en claro que no se trataba de L-Gante. Ante la falta de confirmación oficial, se tuvo que esperar hasta que los programas de chimentos se hicieran eco de la situación para así conocer quién era esta persona.

La periodista Naiara Vecchio utilizó su cuenta de X para revelar: "Wanda Nara con su nuevo amigo Martín Migueles. Compartió su salida a comer en Kansas y a bailar en Buenos Aires. La Bad Bitch aprovecha el tiempo". Con estas palabras, si bien lanzó el nombre, ahora las preguntas estuvieron centradas en quién es este hombre y qué hace laboralmente.

Embed Bueno pic.twitter.com/hU6dx5Lq0t — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) September 11, 2025 Migueles es un empresario que vive en Nordelta y está vinculado a Elías Piccirillo, por lo que tiene un trasfondo polémico para el mundo Wanda Nara. Por otro lado, Majo Martino contó en Sálvese quien pueda que la relación comenzó hace tres meses y agregó: "Es un estilo que le gusta mucho a Wanda: es machote y le lleva la cartera".

