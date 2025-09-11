IR A
Wanda Nara reveló su nuevo romance y dejó a L-Gante en el pasado

La mediática confirmó su flamante relación amorosa y sorprendió al presentar a un hombre desconocido en el mundo mediático.

Wanda Nara ya consiguió lo que necesitaba de L-Gante y lo dejó en el pasado.

L-Gante reconoció que se enamoró de Wanda Nara
A través de sus historias de Instagram, Wanda Nara se mostró junto a un hombre misterioso en un boliche y dejó muchas preguntas entre sus seguidores, ya que dejó en claro que no se trataba de L-Gante. Ante la falta de confirmación oficial, se tuvo que esperar hasta que los programas de chimentos se hicieran eco de la situación para así conocer quién era esta persona.

La periodista Naiara Vecchio utilizó su cuenta de X para revelar: "Wanda Nara con su nuevo amigo Martín Migueles. Compartió su salida a comer en Kansas y a bailar en Buenos Aires. La Bad Bitch aprovecha el tiempo". Con estas palabras, si bien lanzó el nombre, ahora las preguntas estuvieron centradas en quién es este hombre y qué hace laboralmente.

Migueles es un empresario que vive en Nordelta y está vinculado a Elías Piccirillo, por lo que tiene un trasfondo polémico para el mundo Wanda Nara. Por otro lado, Majo Martino contó en Sálvese quien pueda que la relación comenzó hace tres meses y agregó: "Es un estilo que le gusta mucho a Wanda: es machote y le lleva la cartera".

Mauro Icardi quiere demandar a Wanda Nara por hostigamiento: de qué se trata

El futbolista Mauro Icardi quiere demandar a Wanda Nara por hostigamiento y tomó a todos por sorpresa, ya que la decisión sería agregar todavía una carátula más para lo que parece ser una causa interminable que incluye la división de bienes por el divorcio, la tenencia de Francesca e Isabella y ahora esta potencial nueva denuncia.

Mauro Icardi no soporta más los constantes ataques de Wanda Nara.

