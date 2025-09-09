L-Gante desmintió a Wanda Nara: "No hubo ninguna propuesta de nada..." El cantante decidió hablar sobre la reciente confesión de la mediática y expuso que no es verdad que le preguntó si quería casarse con él.







Wanda Nara quedó expuesta luego de las palabras de L-Gante. Redes sociales

El cantante Elian Valenzuela, conocido popularmente como L-Gante, decidió desmentir la reciente revelación de la mediática Wanda Nara, quien visitó el programa Ferné con Grego y aseguró que el artista le propuso matrimonio, algo que también se había rumoreado en el último tiempo.

En diálogo con la prensa, L-Gante fue consultado por esta situación y explicó: "Se habló, se habló, pero no hubo ninguna propuesta de nada. Solo una, pero fue de una forma que no logró convencer". Con estas palabras, evidenció que hay muchas chances de que se lo haya preguntado al pasar y no como una propuesta romántica.

Luego, también habló sobre el polémico me gusta a la foto de Evangelina Anderson y el posterior comentario de Susana Giménez sobre la chance de que la modelo esté en pareja con él. "Uno cuando da like es porque algo le gusta. No me detengo en eso. Sí, lo he visto hoy, un clip, pero no… No me atrae para enfocarme en eso", concluyó.

Embed - L-GANTE HABLÓ DE TODO: charla sobre ludopatía, los polémicos dichos de Wanda Nara, el incendio y más Con todo esto, se desconoce cuál es la actualidad romántica de L-Gante y Wanda Nara, aunque todo parecería indicar que continúan en pareja. Por eso, los rumores alrededor de un posible matrimonio no harán más que potenciarse con el paso del tiempo, tal y como ocurre con Mauro Icardi y la China Suárez.

