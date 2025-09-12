Wanda Nara y Martín Migueles, juntos en Punta del Este: la verdad sobre su supuesto nuevo romance La conductora y el empresario embarcaron rumbo a Uruguay con Zaira Nara y una amiga.







Wanda y Migueles viajaron juntos a Uruguay el fin de semana. Redes Sociales

La conductora Wanda Nara tiene nuevo novio Martín Migueles, aunque lo presenta como su personal trainer, y con quien se la vio yéndose al Uruguay, este viernes por la mañana.

La primera que confirmó la relación fue la propia empresaria que puso un posteo en redes sociales y después lo borró. Sin embargo, no se molestó por las fotos que le sacaron tomando un buque hacia el Uruguay.

Las imágenes fueron difundidas en el programa SQP, en América, donde se los vio de buen humor, embarcándose en primera clase. También se los vio en el free shop y en uno de los pasillos, bajando una escalera, casi de la mano.

Wanda y su pareja en el buque con destino a Punta del Este Redes Sociales

"Es un nuevo romance, un incipiente vínculo, un garche, un ‘empomamiento’ serial con un señor que es socio de Elías Piccirillo... y no es personal trainer", aseguró la conductora Yanina Latorre. La animadora detalló que "están yendo en este momento a Punta del Este. Viajan en primera con Zaira y con una amiga”.