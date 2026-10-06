IR A
IR A

A 13 años de la muerte de Ricardo Fort, revelaron cómo está su tumba

El joven heredero compartió imágenes del estado actual de la tumba del "Comandante" en un cementerio privado de Pilar, y causó revuelo en redes sociales.

Felipe Fort mostró cómo está la tumba de su padre Ricardo a casi 13 años de su muerte.

Felipe Fort mostró cómo está la tumba de su padre Ricardo a casi 13 años de su muerte.

Redes sociales

A 13 años de su muerte, Ricardo Fort sigue intacto en el colectivo imaginario y el recuerdo de la gente. Su hijo, Felipe Fort, mostró el estado de su tumba: la imagen recorrió las redes y causó conmoción.

Daniel Osvaldo y un dato alentador sobre su salud. 
Te puede interesar:

Daniel Osvaldo y un dato inesperado sobre su salud que sorprendió en medio de su internación

El joven compartió en su cuenta de Instagram un carrusel de imágenes de su último mes, y entre las postales apareció una foto del lugar donde descansan los restos del famoso en el Memorial del Jardín del Pilar.

En la lápida del Comandante se lee la inscripción "Q.E.P.D. Ricardo Aníbal Fort", y alrededor se ve un lugar pulcro, cuidado, con césped y flores, que despertó cientos de comentarios de los seguidores que extrañan al mediático.

"Cómo se lo extraña a tu viejo"; "Descansá en paz, comandante" y "Siempre en nuestros corazones", fueron algunos de los comentarios que le hicieron los usuarios al hijo de Fort, hermano de Marta.

En noviembre de 2023, la hija del cantante subió otra foto del cementerio privado con motivo de lo que hubiera sido su cumpleaños número 55, y también causó conmoción. El peor momento fue cuando, en 2021, la criticaron por el estado en que se vio la tumba, abandonada y rota.

"Hola, quizás si no fuesen tan insensibles recordarían que hace pocas semanas se tuvo que remover toda esa tierra para que mi abuela pueda descansar junto a él. Nosotros nos encargamos de darles amor en vida y eso es lo que importa", explicó entonces Martita Fort.

La gran explosión popular del cantante se dio a fines de 2009 cuando participó en el segmento El musical de tus sueños, en El Trece, con la conducción de Marcelo Tinelli. A partir de allí tuvo su propio programa en América, que se llamó Fort Night Show, con la co-conducción de Marina Calabró.

Cuándo murió Ricardo Fort y por qué

El empresario Ricardo Fort murió el 25 de noviembre de 2013, a los 45 años, en el Sanatorio de la Trinidad del barrio porteño de Palermo. El mediático falleció a causa de una muerte súbita cardíaca provocada por una obstrucción coronaria que le generó una arritmia irreversible, enmarcada en un cuadro de infección generalizada (sepsis).

El parte médico inicial también indicó un paro cardíaco asociado a una hemorragia digestiva masiva. Posteriormente, la Justicia descartó mala praxis por parte de los profesionales que lo atendieron. Sufrió un gran deterioro físico debido a múltiples cirugías en la columna y las rodillas, donde le habían colocado varillas, clavos y tornillos de titanio.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Marta Fort, hija de Ricardo Fort.
play

"Tengo más familiares arriba que abajo": la reflexión de Marta Fort sobre la vida después de la muerte

La artista reapareció y se refirió al cruce de su ex con la conductora en el reality culinario.

La fuerte reacción de La Joaqui ante las preguntas picantes que le hizo Wanda Nara a Luck Ra

Mariano Pernía tuvo una extensa trayectoria como futbolista y, tras su retiro, continuó su carrera deportiva en el mundo motor.

Este futbolista argentino disputó un Mundial con España pero al retirarse se dedicó a otro deporte: quien es

Granata habló de la posibilidad de reencontrarse con Williams, aunque desde otro lugar.

La revelación de Amalia Granata sobre Robbie Williams: "Me gustaría reencontrarme..."

El cantante publicó un descargo en sus redes rechazando los cargos.

El testimonio de la mujer que denunció a Joaquín Levinton: "Estuve sometida..."

La situación judicial del músico Callejero Fino, se complica tras la solicitud formal dictada por la fiscalía.

El músico Callejero Fino, en la mira de la Justicia: pidieron su prisión preventiva

últimas noticias

La despedida de Lionel Messi paralizó a los argentinos.

Los mejores memes de la despedida de Messi de la Selección argentina

Hace 7 minutos
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 7 de octubre

Hace 12 minutos
Legrand presentó un cuadro de neumopatía. 

Le dieron el alta médica a Mirtha Legrand tras 18 días de internación

Hace 30 minutos
Joaquín Levinton presentó ante la Justicia las amenazas de muerte que recibió por parte de su denunciante.

Filtraron la escalofriante amenaza que recibió Joaquín Levinton de su denunciante: "Vas a terminar como John Lennon"

Hace 39 minutos
El Gobierno y POSCO lanzaron nueva planta de litio en la Puna. 

El Gobierno inauguró la Planta II del Proyecto Sal de Oro en Salta en el año récord de la minería argentina

Hace 44 minutos