Con guitarra en mano: Felipe Fort se animó a cantar y revolucionó las redes sociales El hijo del chocolatero sorprendió a sus seguidores al revelar una faceta artística que mantenía reservada. "Todavía me cuesta", expresó el hermano de Marta en un video que se volvió tendencia. Agregar C5N en









El joven de 22 años le reveló su costado artístico a sus seguidores.

Felipe Fort se animó a mostrar su costado artístico y revolucionó las redes sociales. Apareció sin remera, guitarra en mano, cantando por primera vez frente a cámara y dejó a todos boquiabiertos. "Todavía me cuesta", expresó con modestia el hijo del recordado Ricardo Fort.

El hermano de Martita Fort sorprendió a sus seguidores al grabarse mientras cantaba y tocaba la guitarra, en lo que definió como su primera vez mostrando su faceta musical. El heredero mediático de 22 años, que pidió consejos para mejorar y confesó que “todavía me cuesta”, se mostró íntimo y romántico en redes, despertando una catarata de comentarios de aliento y curiosidad.

La publicación reforzó su perfil mediático, ya que el joven viene de blanquear su relación con la modelo Mary Di, con quien comparte fotos y momentos apasionados en Instagram.

Felipe no solo heredó el apellido del imperio chocolatero, sino también el magnetismo mediático: cada gesto suyo se convierte en noticia. Su debut musical, cargado de sensualidad y vulnerabilidad, lo posicionó como un nuevo protagonista del showbiz argentino, faceta que lleva muy bien su hermana.

Entre canciones románticas y posteos íntimos con su novia, el joven mezcla arte, exposición y vida privada en un combo irresistible para el público cholulo.