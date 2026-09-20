Con guitarra en mano: Felipe Fort se animó a cantar y revolucionó las redes sociales

Felipe Fort se animó a mostrar su costado artístico y revolucionó las redes sociales. Apareció sin remera, guitarra en mano, cantando por primera vez frente a cámara y dejó a todos boquiabiertos. "Todavía me cuesta", expresó con modestia el hijo del recordado Ricardo Fort.
El hermano de Martita Fort sorprendió a sus seguidores al grabarse mientras cantaba y tocaba la guitarra, en lo que definió como su primera vez mostrando su faceta musical. El heredero mediático de 22 años, que pidió consejos para mejorar y confesó que “todavía me cuesta”, se mostró íntimo y romántico en redes, despertando una catarata de comentarios de aliento y curiosidad.
La publicación reforzó su perfil mediático, ya que el joven viene de blanquear su relación con la modelo Mary Di, con quien comparte fotos y momentos apasionados en Instagram.
Felipe no solo heredó el apellido del imperio chocolatero, sino también el magnetismo mediático: cada gesto suyo se convierte en noticia. Su debut musical, cargado de sensualidad y vulnerabilidad, lo posicionó como un nuevo protagonista del showbiz argentino, faceta que lleva muy bien su hermana.
Entre canciones románticas y posteos íntimos con su novia, el joven mezcla arte, exposición y vida privada en un combo irresistible para el público cholulo.
Quién es la novia modelo de Felipe Fort
Felipe confirmó públicamente su relación sentimental con Mary Di, una modelo de origen ruso radicada en España. El hijo de Ricardo Fort compartió las primeras imágenes junto a su pareja durante unas vacaciones por ese país y sorprendió a sus seguidores en las redes sociales.
Mary Di es una modelo rusa que actualmente reside en España y en Instagram utiliza el nombre de usuario @merneis, donde comparte principalmente producciones de moda y colaboraciones con distintas marcas, manteniendo un perfil de bajo perfil respecto de su vida privada.