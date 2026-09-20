IR A
IR A

Con guitarra en mano: Felipe Fort se animó a cantar y revolucionó las redes sociales

El hijo del chocolatero sorprendió a sus seguidores al revelar una faceta artística que mantenía reservada. "Todavía me cuesta", expresó el hermano de Marta en un video que se volvió tendencia.

El joven de 22 años le reveló su costado artístico a sus seguidores.

El joven de 22 años le reveló su costado artístico a sus seguidores.

Felipe Fort se animó a mostrar su costado artístico y revolucionó las redes sociales. Apareció sin remera, guitarra en mano, cantando por primera vez frente a cámara y dejó a todos boquiabiertos. "Todavía me cuesta", expresó con modestia el hijo del recordado Ricardo Fort.

Lali Espósito volvió a demostrar que su figura trasciende el entretenimiento y el cine.
Te puede interesar:

Lali Espósito habló sobre la remera de las Malvinas Argentinas que lució en el Festival de San Sebastián

El hermano de Martita Fort sorprendió a sus seguidores al grabarse mientras cantaba y tocaba la guitarra, en lo que definió como su primera vez mostrando su faceta musical. El heredero mediático de 22 años, que pidió consejos para mejorar y confesó que “todavía me cuesta”, se mostró íntimo y romántico en redes, despertando una catarata de comentarios de aliento y curiosidad.

Felipe no solo heredó el apellido del imperio chocolatero, sino también el magnetismo mediático: cada gesto suyo se convierte en noticia. Su debut musical, cargado de sensualidad y vulnerabilidad, lo posicionó como un nuevo protagonista del showbiz argentino, faceta que lleva muy bien su hermana.

Entre canciones románticas y posteos íntimos con su novia, el joven mezcla arte, exposición y vida privada en un combo irresistible para el público cholulo.

Quién es la novia modelo de Felipe Fort

Felipe confirmó públicamente su relación sentimental con Mary Di, una modelo de origen ruso radicada en España. El hijo de Ricardo Fort compartió las primeras imágenes junto a su pareja durante unas vacaciones por ese país y sorprendió a sus seguidores en las redes sociales.

Mary Di es una modelo rusa que actualmente reside en España y en Instagram utiliza el nombre de usuario @merneis, donde comparte principalmente producciones de moda y colaboraciones con distintas marcas, manteniendo un perfil de bajo perfil respecto de su vida privada.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

A sus 73 años, Vera Holtz continúa activa en el mundo artístico. Su presente combina trabajos audiovisuales, proyectos independientes y actividad teatral.

Lucinda en Avenida Brasil: que fue de la vida de la actriz Vera Holtz

Isabel Macedo mostró un rincón de su hogar mientras compartía un momento de cocina junto a su hija Julia.

Minimalista y de última generación: así es la cocina de Isabel Macedo

Lizardo Ponce no estaría invitado al casamiento de Tini Stoessel, ¿qué pasó?

Revelaron por qué Tini Stoessel no habría invitado a Lizardo Ponce a su casamiento

La salud de la conductora, de 99 años, volvió a registrar una complicación y tuvo que ser internada.

Qué se sabe de la salud de Mirtha Legrand, tras la nueva internación

Carolina Kopelioff y Lorena Vega protagonizan la nueva serie de TNT.

La historia real en la que se basa Cautiva: el caso de las monjas de Nogoyá

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron en un registro civil de San Isidro.

Se filtró el mensaje de la exesposa de Emanuel Ortega tras su casamiento con Julieta Prandi

últimas noticias

El corte comenzó a las 21 y afectó a casi 600 mil hogares y edificios.

Apagón masivo en CABA y el Conurbano: Edenor confirmó la causa del corte que dejó sin luz a casi 600 mil usuarios

Hace 14 minutos
Tucumán registró un sismo.

Susto en el NOA: un sismo afectó a Tucumán y también se sintió en otras provincias

Hace 19 minutos
El joven de 22 años le reveló su costado artístico a sus seguidores.

Con guitarra en mano: Felipe Fort se animó a cantar y revolucionó las redes sociales

Hace 20 minutos
Anthropic creó Claude y OpenAI, ChatGPT.

Hackearon cuentas de OpenAI con ayuda de Claude y accedieron a su repositorio privado

Hace 31 minutos
La pieza pertenecía a la campaña global Chuck 70 X y estaba protagonizada por la cantante de K-pop Karina, integrante del grupo surcoreano Aespa.

Una famosa marca de zapatillas tuvo que retirar un anuncio que remitía al Ku Klux Klan: "Nos equivocamos"

Hace 40 minutos