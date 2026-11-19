El hijo de Ricardo Fort viajaba junto a su novia y dos amigos cuando protagonizaron un peligroso episodio en la Ruta 5. Pepe Ochoa reveló cómo ocurrió el accidente y brindó detalles sobre el estado de salud de los ocupantes.

Felipe Fort volvió a quedar en el centro de la escena luego de que Pepe Ochoa revelara en su programa de streaming que había sufrió un accidente de tránsito durante el fin de semana , mientras viajaba junto a su novia y dos amigos.

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El periodista dio a conocer la noticia y relató cómo se desencadenó el dramático episodio. “El fin de semana, el sábado para ser preciso, en la Ruta 5 entre Carlos Casares y 9 de Julio, Felipe Fort con sus amigos tuvieron un accidente. Es una ruta doble mano y cuando intentaron pasar un camión, no vieron que venía un auto de frente y para evitar el choque, tuvieron que volantear a la banquina”, explicó.

En ese contexto, Ochoa aclaró que el joven no se encontraba al volante de la camioneta al momento del accidente y brindó detalles sobre quiénes lo acompañaban .

“ Él iba atrás con su novia, y adelante iban dos amigos. Estaban yendo a una quinta. Se llevaron un susto terrible, estaban en estado de shock. Por suerte no les pasó nada, están bien los cuatro” , aseguró.

Finalmente, el panelista de LAM mostró una imagen de la camioneta accidentada y luego llevó tranquilidad sobre el estado de salud del heredero y de sus acompañantes. "César Carozza me dijo que Felipe está bien, sus amigos y su novia también, no tienen ni un rasguño, la sacaron barata", concluyó.l

El inesperado gesto de Felipe fort durante la misa del papa León XIV que emocionó a todos: "Dios es bueno"

Entre las miles de personas que se acercaron este martes a Palermo para participar de la misa del papa León XIV, apareció Felipe Fort, quien sorprendió a los presentes con un inesperado gesto: repartió chocolates y alfajores entre los fieles.

El hijo de Ricardo Fort se mezcló entre la multitud que llevaba horas esperando para ver al Sumo Pontífice, durante su visita a la Argentina, y no pasó desapercibido. Fue el propio heredero del empresario quien se encargó de entregar las golosinas, en una escena que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Felipe Fort.

El gesto despertó una ola de lindos comentarios hacia el joven y también destacaron la humildad del joven y la educación que recibió de su padre. “Nacer en cuna de oro, pero con educación y humildad; qué buen padre fue Ricardo más allá de su personaje”, escribió un internauta. “Un genio como su papá”, agregó otro.

Tras pasar varias horas bajo el sol, Felipe compartió una fotografía en sus redes sociales y mostró las consecuencias de la jornada con un divertido comentario: “Quemadito por el sol de hoy. God is Good".