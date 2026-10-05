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"Tengo más familiares arriba que abajo": la reflexión de Marta Fort sobre la vida después de la muerte

La modelo consideró que después de la muerte se puede elegir entre reencarnar o descansar. "Yo creo que sí, que hay algo", insistió la hija del fallecido empresario chocolatero Ricardo Fort.

Marta Fort

Marta Fort, hija de Ricardo Fort.

Marta Fort detalló en su último Fort Night Show cómo es su relación con la muerte y qué piensa sobre la posibilidad de una vida tras la existencia terrenal. La hija de Ricardo Fort consideró que "hay algo después de la muerte, porque no puede ser que te morís y no pase más nada".

Mariano Pernía tuvo una extensa trayectoria como futbolista y, tras su retiro, continuó su carrera deportiva en el mundo motor.
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"¿Me puedo poner deep (profunda, en inglés)?", preguntó cuando le consultaron qué piensa de la muerte y puntualizó: "Yo creo que sí, que hay algo, que hay gente que puede elegir reencarnar y otra que puede elegir descansar en el cielo".

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Cuando le preguntaron si elegiría volvería a vivir o descansaría, la hija del difunto empresario deslizó: "Depende qué hayan elegido mis allegados". Sin embargo, la modelo reconoció que no sabe cómo descubrirá qué eligieron esas personas. "Veré cuando me muera, qué sé yo", descartó.

"Si puedo elegir descansar con ellos, descanso con ellos, porque tengo más familiares arriba que abajo", sostuvo la joven de 22 años.

La muerte de Gustavo Martínez, el padrino de Marta Fort

Marta Fort ya había hablado sobre la muerte en Podemos hablar (PH) por Telefe, cuando recordó a su papá del alma, Gustavo Martínez, quien se hizo cargo de su crianza y la de su hermano Felipe después de que falleciera Ricardo Fort. "No esperaba que lo que pasó después de perder a mi papá fuera peor", lamentó la joven.

"Después de la muerte de mi papá me quedé con mi padrino, Gustavo. Él fue desarrollando una enfermedad, tenía Alzheimer, y a pocos días de mis 18 años, yo estaba por hacer un viaje para festejar mi cumple y cuatro días antes él se suicida en mi casa", reveló la modelo.

"Yo a él lo sentía como mi papá", explicó Marta, contó que Martínez fue la persona a la que acudía para encontrar un afecto que muchas veces no encontraba en su padre y aseguró: "Era la única persona en el mundo que podía decir que yo no era una persona fría".

"La pasé muy mal. Eso sí fue un antes, un después, porque realmente fue peor que haber perdido a mi papá", definió la conductora tras demostrar la confianza que existía con su padrino.

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