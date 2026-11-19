Juan Manuel Ramírez rompió el silencio tras su separación de la hija de Ricardo Fort y lanzó fuertes acusaciones sobre su estilo de vida, sus salidas nocturnas y los gastos que enfrentaba durante la relación.

Después de cinco meses de noviazgo, Marta Fort anunció su separación de Juan Manuel Ramírez , el joven uruguayo al que había conocido durante un casting organizado por un programa de streaming para encontrar pareja.

El exnovio de Marta Fort reaccionó a la publicación de la mediática sobre su separación y fue lapidario: "Ego y frustración"

Como buena hija del recordado Ricardo Fort, l a joven decidió comunicar la ruptura a través de sus redes sociales. “Quiero comunicar como hice mi relación pública, que no sigo más en pareja. Mi vida y exposición es mucha información para inseguros”, escribió sobre una placa negra, dejando entrever que las diferencias entre ambos habrían desencadenado el final de la relación.

Lo cierto es que, hasta hace algunas horas, poco se sabía sobre la versión de Juanma, quien había optado por mantener un perfil más bajo y alejado de los escándalos mediáticos. Sin embargo, en Intrusos dieron a conocer una serie de explosivos audios en los que el joven reveló los verdaderos motivos que, según su versión, provocaron la sorpresiva ruptura.

“Yo jamás en mi vida le dije me hace sentir inseguro que tengas más plata que yo. Eso no es nada nuevo, o sea, es la hija de Ricardo Fort. Jamás en mi vida puede llegar a ser una inseguridad para mí que ella tenga más plata que yo” , comenzó diciendo, en respuesta al contundente mensaje que había publicado su expareja.

En ese contexto, remarcó que durante el noviazgo era él quien viajaba constantemente para encontrarse con la heredera. “Cuando yo me vine ella no estaba abierta a venir a Uruguay porque supuestamente no podía por su agenda. Yo la conozco a ella hace seis meses y el que estuvo siempre yendo fui yo cuatro veces por mes todas las semanas” , aseguró.

Pero eso no fue todo. En otro tramo de los audios, Juan Manuel explicó que las constantes salidas, los elevados gastos y la falta de descanso comenzaron a repercutir negativamente en su rutina de entrenamiento y en su trabajo.

Juan Manuel, ex de Marta Fort.

“Llegó un momento por cómo es Marta y las cosas que le gusta hacer que yo no me entendí con ella y le dije que no me sentía cómodo y me sentía desenfocado en mi trabajo. A mí me va bien económicamente pero si me vas a comparar con Marta no me va bien y creo que a ninguno le iría. Vivo bien, tengo mis cosas y vivo solo”, sostuvo.

Sin embargo, una de las revelaciones más llamativas llegó cuando el joven cuestionó los gastos que implicaba mantener el estilo de vida de la hija de Ricardo Fort y desmintió que ella se hiciera cargo de las salidas.

“Las veces que he ido a Argentina jamás me pagó algo. Se llena mucho la boca que ella paga todo pero conmigo jamás pagó nada. La única vez que pagó fue cuando salimos a comer y estaba Marisa, la madrina de ella. Después siempre pagaba todo yo”, disparó.

MARTITA FORT SEPARADA: ESCÁNDALO Y ¿TERCERA EN DISCORDIA?@intrusos #Intrusos26Años https://t.co/z3VsEchNm6 — América TV (@AmericaTV) November 19, 2026

Y fue todavía más contundente al revelar las exorbitantes cifras que, según su relato, gastaban en una sola comida. “Las salidas a comer de Marta son a lugares lindos y salen de 500 a mil dólares por comida, yo ya no disfruto esa comida. Una comida de 150 dólares me parece bien y ya más me parece una estupidez porque a mí me cuesta hacer la plata, yo no tengo la vida resuelta como ella”, continuó.

El ex de Marta Fort apuntó contra su estilo de vida

Lejos de terminar ahí, Juan Manuel expuso otra de las diferencias que habrían provocado el desgaste de la pareja. Según explicó, los hábitos nocturnos de la joven eran incompatibles con su rutina deportiva y laboral, por lo que terminó por desgastar la pareja.

“Ella no se puede sentir mal si yo digo que me siento desenfocado y que no estoy contento en cómo está la relación. Toma alcohol de lunes a lunes y yo soy una persona súper deportista y yo no salgo de joda, me levanto a las 7 de la mañana”, lanzó, dejando al descubierto uno de los principales motivos que, según él, lo llevaron a ponerle punto final al noviazgo.

LA PALABRA DEL EX DE MARTITA FORT: "TOMA DE LUNES A LUNES, NO DUERME NUNCA"@intrusos #Intrusos26Años https://t.co/Pwwbkyh5hx — América TV (@AmericaTV) November 19, 2026

Finalmente, el vendedor de autos explicó cómo esa diferencia de estilos de vida terminó afectando su día a día. “Entonces si tengo que salir de jueves a domingo y después a las 7 te toca el hombro y te dice vamos a entrenar. No, yo no puedo porque me levanto cansado porque no estoy acostumbrado a eso”, concluyó.