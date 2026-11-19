La exnovia de Juan Manuel Ramírez, señalada como la tercera en discordia, destrozó a Marta Fort: "Sos millonaria, pero te dejan" Maite Fachola rompió el silencio en medio del escándalo por la separación de la heredera de Ricardo Fort y Juan Manuel Ramírez. Desmintió los rumores de infidelidad, defendió a su expareja y lanzó una durísima crítica contra la mediática. Agregar C5N en









Habló la ex de Juan Manuel, ex pareja de Marta Fort y apuntó contra la heredera.

En medio del escándalo que se desató tras la sorpresiva separación de Marta Fort y su novio uruguayo, Juan Manuel Ramírez, apareció una nueva protagonista. Se trata de Maite Fachola, expareja del vendedor de autos, quien decidió romper el silencio para aclarar cómo fue su relación con el joven y desmentir las versiones que la involucraban en la polémica ruptura.

En diálogo con Intrusos, la joven explicó por qué decidió hablar públicamente y se mostró indignada por los rumores que comenzaron a circular en las redes sociales. “Soy su expareja, estuve un año y medio con él antes que se vaya a Estados Unidos y después lo que hizo ya no me corresponde, por eso decidí hablar porque le escribieron a amigos y mi familia: China Suárez hay una sola y está en Argentina, yo no soy ninguna China Suárez. Nunca robé un marido y lo aclaro porque lo vi en las redes y no está bueno”, comenzó diciendo.

HABLÓ LA TERCERA EN DISCORDIA ENTRE MARTITA Y SU EX: "SE ENOJÓ CON ÉL POR SEGUIRME EN INSTAGRAM"@intrusos #Intrusos26Años https://t.co/YP4VsDCjHF — América TV (@AmericaTV) November 19, 2026 En ese contexto, remarcó que nunca existió un acercamiento sentimental con Juan Manuel mientras él estaba en pareja con la hija de Ricardo Fort. “Juan Manuel tuvo su relación y yo no estuve con él, era mi expareja muy reciente. Nosotros no estábamos en los medios y yo tengo un gimnasio y trabajo con mujeres”, explicó.

La ex de Juan Manuel, apuntó contra Marta Fort: "Te dejaron y punto" Sin embargo, lo más fuerte llegó cuando Maite, de 25 años, apuntó directamente contra Martita Fort por sus recientes declaraciones y cuestionó que se la involucrara en el final del noviazgo.

“Ayer dio a entender no porque me enteré cosas de tu ex y si empezás a revolver cosas que son mentiras porque alguien te dijo, ya me estás involucrando a mí y decido hablar: Juan Manuel no le fue infiel, al menos conmigo y sé él que no es así. Yo no soy tercera de nada, tengo amor propio y nunca estaría con un hombre que tiene novia y menos mi ex”, disparó.

Marta Fort. Lejos de bajar el tono de sus declaraciones, la joven lanzó una filosa crítica contra la heredera de Ricardo Fort y dejó entrever que no habría aceptado que su novio decidiera terminar la relación. “No la conozco pero por lo que se ve está acostumbrada a todo que sí, si a vos te dejan tenés que admitirlo y no nombrar a ninguna ex, te dejaron y punto. Me parece que es un poquito de capricho y querer dejar mal siempre a otra persona: sos millonaria, exitosa pero te pueden dejar igual”, sentenció.