Votó Gabriel Katopodis: "En el cuarto oscuro no hay agresiones ni insultos" "La gente no quiere delegar, que nadie decida por uno, y estamos decidiendo cosas muy importantes, cómo sigue la Argentina, quiénes defienden sus intereses, cómo querés vivir, la obra pública, las cosas importantes para que la Argentina sea un país que dé felicidad a todos", expresó el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia.







Gabriel Katopodis destacó el compromiso de los intendentes con la campaña.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, emitió su voto en las elecciones legislativas de este domingo en el partido de San Martín, donde expresó que "la gente entra al cuarto oscuro y ahí no hay TikTok, agresiones ni insultos: está cada ciudadano con sus intereses, sus sueños, sus hijos, sus proyectos y va a decidir lo mejor para cada uno y seguramente para el país".

El funcionario comenzó su diálogo con los medios recordando a Rosa Roisinblit, "una mujer protagonista de una historia y un trabajo que hicieron Abuelas y Madres y para mí es importante homenajearlas a ellas y a esa lucha".

"Iniciamos esta jornada cívica con mucho entusiasmo, recojo mucha fuerza de la campaña de los trenes, de la calle. Veo muchas ganas de decidir, la gente no quiere delegar, que nadie decida por uno, y estamos decidiendo cosas muy importantes, cómo sigue la Argentina, quiénes defienden sus intereses, cómo querés vivir, la obra pública, las cosas importantes para que la Argentina sea un país que dé felicidad a todos. Además, con el compromiso de trabajar, sea cual sea el resultado, para que nuestra gente pueda resolver sus problemas y vivir un poquito mejor", remarcó.

"Me parece que la votación es el resultado de muchos factores, se fue decantando la campaña, fue creciendo en intensidad, pulso y humor social de acuerdo al estado de la situación económica y cosas que fueron pasando, la gente entra al cuarto oscuro y ahí no hay TikTok, agresiones ni insultos. Está cada ciudadano con sus intereses, sus sueños, sus hijos, sus proyectos y va a decidir lo mejor para cada uno y seguramente para el país", añadió.

Embed - LEGISLATIVAS BONAERENSES: HABLÓ AXEL KICILLOF "Está claro que ya hemos dado un primer paso: que esta jornada se esté desarrollando con absoluta normalidad, se habló mucho del desdoblamiento, de cómo se iba a organizar esta jornada. Realmente se está cumpliendo con absoluta normalidad. Por supuesto que siempre hay alguna demora, pero que estemos pudiéndole ofrecer a todos los bonaerenses que, desde bien temprano y con este sol, puedan expresar su derecho al voto con absoluta tranquilidad y en paz es muy importante", expresó Katopodis.