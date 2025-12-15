15 de diciembre de 2025 Inicio
A 48 horas de su victoria, Javier Milei recibirá a José Antonio Kast, el presidente electo de Chile

El Presidente recibirá al mandatario electo en el país vecino a 48 horas de ganarle a la comunista Jeannette Jara en las urnas.

Por
José Antonio Kast y Javier Milei.

El presidente Javier Milei recibirá este martes en la Casa Rosada al mandatario electo en Chile este domingo, José Antonio Kast, quien comenzará su presidencia el 11 de marzo de 2026 y sucederá a Gabriel Boric.

El expresidente argentino Néstor Kirchner.
La "batalla cultural" de la derecha pone en debate el pago de Néstor Kirchner al FMI

Kast se reunió con Boric este lunes en el Palacio de la Moneda, la casa de gobierno chilena, para encarar los tres meses de transición que quedan por delante. De acuerdo a fuentes oficiales, Milei recibirá al presidente electo al mediodía del martes.

Según publicó Infobae, también figura en agenda un intercambio con el secretario de Política Económica del Ministerio de Economía argentino, José Luis Daza, de nacionalidad chilena. Aunque el encuentro no fue confirmado por el área de Luis Caputo.

El vínculo entre Javier Milei y José Antonio Kast

El Presidente celebró fervientemente el triunfo del Partido Republicano en Chile este domingo y remarcó: "Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI".

Kast lo correspondió, anticipó que trabajaría para aceitar el vínculo con Argentina e hizo suyo el lema de La Libertad Avanza luego de conocer los resultados electorales: “Viva la libertad, carajo”.

