5 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

A días de las elecciones en Provincia, el riesgo país superó los 900 puntos y los mercados se mantuvieron con cautela

En la antesala de los comicios legislativos bonaerenses, los activos argentinos cerraron mixtos en Wall Street y la bolsa porteña con una leve suba. En tanto, el riesgo país logró un nuevo máximo en cinco meses.

Por
La incertidumbre política llevó a los inversores a comportarse con cautela.

La incertidumbre política llevó a los inversores a comportarse con cautela.

En la última rueda bursátil previo a las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires, los activos argentinos se mostraron con cierres dispares ante un mercado que, lejos del trade electoral, optó por el "wait and see" (esperar y ver) ante la incertidumbre política de un resultado adverso para el oficialismo. Así, el riesgo país superó los 900 puntos y tocó su nivel más alto en casi 5 meses.

El escándalo por coimas también impacta en los mercados.
Te puede interesar:

Cimbronazo en los mercados por el escándalo de las coimas: los ADRs y los bonos se hundieron hasta 10%

riesgo pais

En ese contexto, el S&P Merval logró revertir la tendencia y avanzó 0,37% en pesos a 1.997.624,37 puntos, a pesar de la cautela de los inversores, mientras que medido en dólares CCL retrocedió un 0,21%. Punta a punta en la semana el indicador líder sube un 0,64% (-1,53% medido en moneda dura).

Dentro del panel líder, las principales subas se concentran en Metrogas (+3,1%), Telecom (+3,1%), Grupo Supervielle (2,8%), Edenor (+2,7%), Irsa (+1,8%) y Banco Macro (+1,8%).

merval 5-9

En Wall Street, los ADRs cerraron con comportamientos mixtos y volumen relativamente bajo: cotizaron mixtos, con subas encabezadas por Grupo Supervielle (+1,9%); IRSA (+1,9%); y Telecom (+1,8%). En el otro extremo, Central Puerto perdió 1,8%, y Loma Negra, un 1,6%.

Por otro lado, los bonos en dólares cerraron mixtos, con incrementos de hasta 1% (Global 2035) y caídas de hasta 1% (Bonar 2029).

adrs 5-9

El último dato del riesgo país (EMBI, elaborado por J.P. Morgan) del jueves 4 de septiembre mostró un valor de 901 puntos básicos y arrojó un retroceso del 0,6% con respecto al registro anterior, para marcar un nuevo máximo desde el 8 de abril.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La incertidumbre política trae aversión a los activos argentinos.

Jornada dispar: el Merval y los ADRs revirtieron un inicio con pérdidas y los bonos se desplomaron

Furiase descartó que cambier la política cambiaria tras las elecciones en octubre.

El presidente del Banco Central, tras la intervención del Tesoro en el mercado: "Hay munición de sobra"

Pablo Quirno junto a Luis Caputo.

Pablo Quirno negó que el Gobierno esté usando los dólares del préstamo del FMI

Luis Caputo, ministro de Economía.

La Justicia ordenó a Caputo informar sobre el acuerdo con el FMI

Compra de dólares récord: en julio salieron u$s5.432 millones.

Según el Banco Central, los argentinos compraron en julio u$s3.408 millones

El Merval alcanzó una caída del 14% mensual.

Agosto negro para acciones y bonos argentinos: caídas de hasta 25%

Rating Cero

La panelista discrepó con sus colegas del programa de América.

"Decreto que me retiro": inesperado desplante de Marcela Tauro a sus colegas de Intrusos

Las imágenes y los testimonios en redes sociales parecen suficientes para confirmar una relación que sorprendió tanto a los fanáticos

Inesperado: esta es la pareja de Sydney Sweeney que tiene a todos sorprendidos

Las nuevas producciones coreanas en Netflix
play

Esta producción romántica coreana está sorprendiendo a todos en Netflix y es tendencia: de qué se trata

El Hombre del Norte se consolidó como una película clave dentro del género vikingo en Netflix. 
play

Netflix recuperó una película que fue un fracaso en cines: ahora es un éxito

Esta película está basada en una exitosa novela.
play

Está en Netflix, es una película imperdible con mucho suspenso y drama, y no te la podés perder en septiembre

Con la participación especial de Bizarrap, la joven promesa de la música publicó un video para anunciar que se presentará con un show impactante su nuevo disco: La Vida Era Más Corta.

Milo J anunció su primer show en el estadio de Vélez: cuándo y cómo comprar entradas

últimas noticias

La panelista discrepó con sus colegas del programa de América.

"Decreto que me retiro": inesperado desplante de Marcela Tauro a sus colegas de Intrusos

Hace 8 minutos
La Emergencia en Discapcaidad fue convalidad por el Senado, tras rechazar el DNU de Javier Milei. 

Presentan amparo contra la intención del Gobierno de judicializar la Ley de Emergencia en Discapacidad

Hace 34 minutos
La incertidumbre política llevó a los inversores a comportarse con cautela.

A días de las elecciones en Provincia, el riesgo país superó los 900 puntos y los mercados se mantuvieron con cautela

Hace 45 minutos
Guillermo Rafael Boscán Bracho, presunto líder de la denominada Banda del Yiyi.

Bullrich anunció el procesamiento con prisión preventiva del líder de una banda vinculada a Tren de Aragua

Hace 52 minutos
Andrés, Francisco y Alfonsina Morosini fueron encontrados en el arroyo Don Esteban.

Uruguay: secuestró a sus hijos de 2 y 6 años y aparecieron muertos tres días después

Hace 57 minutos