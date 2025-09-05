A días de las elecciones en Provincia, el riesgo país superó los 900 puntos y los mercados se mantuvieron con cautela En la antesala de los comicios legislativos bonaerenses, los activos argentinos cerraron mixtos en Wall Street y la bolsa porteña con una leve suba. En tanto, el riesgo país logró un nuevo máximo en cinco meses. Por







La incertidumbre política llevó a los inversores a comportarse con cautela.

En la última rueda bursátil previo a las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires, los activos argentinos se mostraron con cierres dispares ante un mercado que, lejos del trade electoral, optó por el "wait and see" (esperar y ver) ante la incertidumbre política de un resultado adverso para el oficialismo. Así, el riesgo país superó los 900 puntos y tocó su nivel más alto en casi 5 meses.

riesgo pais En ese contexto, el S&P Merval logró revertir la tendencia y avanzó 0,37% en pesos a 1.997.624,37 puntos, a pesar de la cautela de los inversores, mientras que medido en dólares CCL retrocedió un 0,21%. Punta a punta en la semana el indicador líder sube un 0,64% (-1,53% medido en moneda dura).

Dentro del panel líder, las principales subas se concentran en Metrogas (+3,1%), Telecom (+3,1%), Grupo Supervielle (2,8%), Edenor (+2,7%), Irsa (+1,8%) y Banco Macro (+1,8%).

merval 5-9 En Wall Street, los ADRs cerraron con comportamientos mixtos y volumen relativamente bajo: cotizaron mixtos, con subas encabezadas por Grupo Supervielle (+1,9%); IRSA (+1,9%); y Telecom (+1,8%). En el otro extremo, Central Puerto perdió 1,8%, y Loma Negra, un 1,6%.

Por otro lado, los bonos en dólares cerraron mixtos, con incrementos de hasta 1% (Global 2035) y caídas de hasta 1% (Bonar 2029).