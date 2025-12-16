16 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

El proyecto de modificación de la Ley de Glaciares ingresó al Senado: "Desarrollo sustentable con base federal"

La iniciativa que introduce cambios a la Ley 26.639 será tratada en la cámara alta, y apunta a "superar las controversias interpretativas" del texto actual y "fortalecer el reconocimiento de las atribuciones de las provincias" en la materia.

Por
El Senado tratará el proyecto de modificación de la Ley de Glaciares.

El Senado tratará el proyecto de modificación de la Ley de Glaciares.

Senado de la Nación

El Gobierno envió este lunes un proyecto de ley que introduce modificaciones a la Ley 26.639 de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, conocida como Ley de Glaciares. La iniciativa ya ingresó al Senado para su tratamiento, y apunta a "superar las controversias interpretativas" del texto actual y "fortalecer el reconocimiento de las atribuciones de las provincias" en la materia.

Villarruel, presidenta del Senado.
Te puede interesar:

Reforma laboral: el Senado buscará tratarla el viernes 26 junto al Presupuesto

Según el texto remitido al Congreso por el Ejecutivo, "los más de quince años transcurridos desde la sanción de la Ley N° 26.639 dan sobradas muestras de las dificultades que enfrentan los operadores jurídicos y económicos, del ámbito público y privado, a la hora de interpretar el verdadero alcance de las disposiciones contenidas en dicho marco legal con vistas a su aplicación".

"Como resultado de ello, se ha generado una constante situación de incertidumbre acerca de aspectos decisivos del régimen, como, por ejemplo, la delimitación precisa del objeto de la tutela procurada por el legislador y de la correlativa prohibición respecto de las actividades que se pueden llevar adelante en los glaciares y dentro del ambiente periglacial", sostiene.

Para el Gobierno, esta situación "ha conspirado gravemente contra el pleno ejercicio de las legítimas prerrogativas provinciales referidas a la explotación racional de sus recursos naturales", debido a "ciertas lecturas que contradicen la necesaria armonización que debe mediar entre dos bienes jurídicos igualmente protegidos por la Constitución Nacional como son la tutela del medioambiente y el racional aprovechamiento de tales recursos".

Minería
El Gobierno apunta al desarrollo de grandes proyectos de explotación de recursos naturales.

El Gobierno apunta al desarrollo de grandes proyectos de explotación de recursos naturales.

Desde Casa Rosada destacaron que las provincias que integran la Mesa del Litio (Catamarca, Salta y Jujuy) señalaron que "la Ley de Glaciares, en su redacción actual, ha provocado controversias sobre su alcance e interpretación, lo que termina por obstaculizar el logro de su finalidad última: promover el desarrollo económico sostenible de nuestras Provincias y de la Nación, sin comprometer a las generaciones futuras".

"Lo que se procura, en suma, es garantizar que los límites y las prohibiciones previstos en la ley sean estimados y aplicados conforme la correcta interpretación que aquí se explicita, en función de los hechos, circunstancias y evidencias concretas de cada caso particular, analizados siempre con criterio científico, por medio de procedimientos de evaluación de impacto ambiental", sostiene el texto.

"Cabe recordar que, el 9 de julio de 2024, al firmar el Pacto de Mayo, la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incluyeron como uno de los puntos indispensables para reconstituir las Bases de la República Argentina, 'El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país', en el marco de un desarrollo federal equilibrado", remarca.

"En dicho Pacto quedó claro que la Nación y las provincias están decididas a avanzar hacia un modelo de desarrollo sustentable con base federal, que proteja a los glaciares que cuenten con una función hídrica efectiva en los términos establecidos en la ley, sin obstaculizar las oportunidades de progreso económico, productivo y social. La reforma cuyo tratamiento se propone se inscribe, resueltamente, en esa lógica", señala el Ejecutivo.

Modificación Ley de Glaciares 15 diciembre 2025 Senado

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Uber, Rappi, Pedidos Ya: qué propone la reforma laboral sobre los repartidores y conductores

Uber, Rappi, Pedidos Ya: qué propone la reforma laboral sobre los repartidores y conductores

play

La cúpula de la CGT se reunió con senadores peronistas para delinear el rechazo a la reforma laboral

Las sesiones extraordinarias se extenderán hasta fines de diciembre. 

Sesiones extraordinarias: negociaciones frenéticas en Diputados y demora en Senado por la reforma laboral

Habrá sesiones extraordinarias en el Congreso a partir del 10 de diciembre.

El Gobierno oficializó la convocatoria al Congreso a sesiones extraordinarias hasta el 30 de diciembre

Los docentes de Derecho de la UBA advierten sobre cómo afectará la reforma a los trabajadores.

Reforma laboral: profesores de Derecho del Trabajo de la UBA repudian el proyecto

Se reúne la comisión de Presupuesto y Hacienda. 
play

Presupuesto 2026: comenzó el debate en comisión y el Gobierno busca emitir dictamen

Rating Cero

La primera temporada de Cien años de soledad ya está disponible en Netflix.
play

Filtraron cuándo se estrenará la parte 2 de Cien años de soledad en Netflix

play

Se realiza el único casting presencial para Gran Hermano 2026: cuatro cuadras de cola y los personajes más bizarros

Muerte de Rob Reiner y Michel Singer: quién es Nick, el hijo detenido por el crimen de sus padres

Muerte de Rob Reiner y Michel Singer: quién es Nick, el hijo detenido por el crimen de sus padres

Downey Jr. se muestra diplomático en todo momento, respetando enormemente la opinión de una leyenda como Martin Scorsese.

Le respondió a Scorsese: qué dijo Robert Downey Jr. sobre la opinión de que Marvel no es cine

Rachael Carpani integró el elenco de NCIS: Los Ángeles,McLeod’s Daughters y Against the Wall

Conmoción por la muerte de Rachel Carpani, protagonista de NCIS: Los Ángeles

Melissa McCarthy mostró su cambio físico en Saturday Night Live.

La impresionante transformación física de Melissa Mccarthy: bajó 40 kilos

últimas noticias

Anses confirmó los montos de las Asignaciones Familiares para enero.

Asignaciones Familiares de ANSES: monto confirmado con aumento para enero 2026

Hace 10 minutos
Boca y River ya conocen el calendario del Torneo Apertura 2026.

Así son los fixtures de River y Boca en el torneo Apertura 2026: todos los partidos

Hace 10 minutos
Esta rutina puede adaptarse a distintos niveles de intensidad.

El entrenamiento rápido de 7 minutos para hacer en casa: la ciencia respalda sus excelentes resultados

Hace 11 minutos
play
La primera temporada de Cien años de soledad ya está disponible en Netflix.

Filtraron cuándo se estrenará la parte 2 de Cien años de soledad en Netflix

Hace 14 minutos
El caso de la mujer que ingresó a la guardia con dolor de cabeza y terminó recibiendo un diagnósitco inesperado

Creía que el dolor de cabeza era normal y hasta le dijeron que tenía sinusitis pero un diagnóstico cambió todo

Hace 15 minutos