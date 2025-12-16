El proyecto de modificación de la Ley de Glaciares ingresó al Senado: "Desarrollo sustentable con base federal" La iniciativa que introduce cambios a la Ley 26.639 será tratada en la cámara alta, y apunta a "superar las controversias interpretativas" del texto actual y "fortalecer el reconocimiento de las atribuciones de las provincias" en la materia. Por + Seguir en







El Senado tratará el proyecto de modificación de la Ley de Glaciares. Senado de la Nación

El Gobierno envió este lunes un proyecto de ley que introduce modificaciones a la Ley 26.639 de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, conocida como Ley de Glaciares. La iniciativa ya ingresó al Senado para su tratamiento, y apunta a "superar las controversias interpretativas" del texto actual y "fortalecer el reconocimiento de las atribuciones de las provincias" en la materia.

Según el texto remitido al Congreso por el Ejecutivo, "los más de quince años transcurridos desde la sanción de la Ley N° 26.639 dan sobradas muestras de las dificultades que enfrentan los operadores jurídicos y económicos, del ámbito público y privado, a la hora de interpretar el verdadero alcance de las disposiciones contenidas en dicho marco legal con vistas a su aplicación".

"Como resultado de ello, se ha generado una constante situación de incertidumbre acerca de aspectos decisivos del régimen, como, por ejemplo, la delimitación precisa del objeto de la tutela procurada por el legislador y de la correlativa prohibición respecto de las actividades que se pueden llevar adelante en los glaciares y dentro del ambiente periglacial", sostiene.

Para el Gobierno, esta situación "ha conspirado gravemente contra el pleno ejercicio de las legítimas prerrogativas provinciales referidas a la explotación racional de sus recursos naturales", debido a "ciertas lecturas que contradicen la necesaria armonización que debe mediar entre dos bienes jurídicos igualmente protegidos por la Constitución Nacional como son la tutela del medioambiente y el racional aprovechamiento de tales recursos".

Minería El Gobierno apunta al desarrollo de grandes proyectos de explotación de recursos naturales. Desde Casa Rosada destacaron que las provincias que integran la Mesa del Litio (Catamarca, Salta y Jujuy) señalaron que "la Ley de Glaciares, en su redacción actual, ha provocado controversias sobre su alcance e interpretación, lo que termina por obstaculizar el logro de su finalidad última: promover el desarrollo económico sostenible de nuestras Provincias y de la Nación, sin comprometer a las generaciones futuras".

"Lo que se procura, en suma, es garantizar que los límites y las prohibiciones previstos en la ley sean estimados y aplicados conforme la correcta interpretación que aquí se explicita, en función de los hechos, circunstancias y evidencias concretas de cada caso particular, analizados siempre con criterio científico, por medio de procedimientos de evaluación de impacto ambiental", sostiene el texto. "Cabe recordar que, el 9 de julio de 2024, al firmar el Pacto de Mayo, la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incluyeron como uno de los puntos indispensables para reconstituir las Bases de la República Argentina, 'El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país', en el marco de un desarrollo federal equilibrado", remarca. "En dicho Pacto quedó claro que la Nación y las provincias están decididas a avanzar hacia un modelo de desarrollo sustentable con base federal, que proteja a los glaciares que cuenten con una función hídrica efectiva en los términos establecidos en la ley, sin obstaculizar las oportunidades de progreso económico, productivo y social. La reforma cuyo tratamiento se propone se inscribe, resueltamente, en esa lógica", señala el Ejecutivo.