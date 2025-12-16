Bombazo en la Fórmula 1: el cerebro del éxito de Red Bull, cerca de ser el nuevo jefe de Franco Colapinto Se trata de Christian Horner, despedido de la escudería austríaca a mitad de año, quien está en conversaciones con Alpine para formar parte del equipo en 2026. Cómo impactaría el arribo en el piloto argentino. Por + Seguir en







Briatore y Horner juntos, en la temporada pasada en Fórmula 1. Mark Sutton / Motorsport Images

La temporada de Fórmula 1 terminó, pero la máxima categoría del automovilismo internacional no para. Las negociaciones entre pilotos, escuderías, accionistas y jefes de equipos son noticia y, en las últimas horas, la bomba que está a punto de estallar toca de cerca al piloto argentino Franco Colapinto y la escudería Alpine: se trata de la llegada de Christian Horner al equipo francés.

El posible regreso de una de las figuras más grandes que tuvo la categoría, cerebro de la época dorada de Red Bull Racing que derivó en múltiples títulos con Sebastian Vettel y Max Verstappen, provocó un cimbronazo en la F1. El exjefe de la escudería austríaca mantiene conversaciones con Alpine y un grupo de inversores para regresar a la Máxima.

Embed Christian Horner, Director de equipo de Red Bull mencionando a Franco sobre los talentos de la parrilla:



Me empieza a gustar el toro pic.twitter.com/cgPS9WiUMz — Colapinto Updates (@ColapintoUpdtes) September 22, 2024 Aunque su llegada no se limitaría a un puesto directivo como en Red Bull: el británico, de 52 años, busca convertirse en accionista del equipo con sede en Enstone, según la información de De Telegraaf. Tras su salida del equipo austríaco con asiento en Milton Keynes (Reino Unido) el pasado mes de julio después de 20 años de liderazgo, Horner quiere participar de la unidad de negocios de la escudería francesa.

La relación personal de Horner con Flavio Briatore, el empresario y asesor italiano, facilitó el acercamiento entre las partes en medio de una reestructuración financiera de Alpine. Desde 2023, el 24% de las acciones pertenece al consorcio estadounidense Otro Capital, y el Grupo Renault continúa siendo el accionista mayoritario.