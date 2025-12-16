17 de diciembre de 2025 Inicio
Bombazo en la Fórmula 1: el cerebro del éxito de Red Bull, cerca de ser el nuevo jefe de Franco Colapinto

Se trata de Christian Horner, despedido de la escudería austríaca a mitad de año, quien está en conversaciones con Alpine para formar parte del equipo en 2026. Cómo impactaría el arribo en el piloto argentino.

Briatore y Horner juntos

Briatore y Horner juntos, en la temporada pasada en Fórmula 1.

La temporada de Fórmula 1 terminó, pero la máxima categoría del automovilismo internacional no para. Las negociaciones entre pilotos, escuderías, accionistas y jefes de equipos son noticia y, en las últimas horas, la bomba que está a punto de estallar toca de cerca al piloto argentino Franco Colapinto y la escudería Alpine: se trata de la llegada de Christian Horner al equipo francés.

El posible regreso de una de las figuras más grandes que tuvo la categoría, cerebro de la época dorada de Red Bull Racing que derivó en múltiples títulos con Sebastian Vettel y Max Verstappen, provocó un cimbronazo en la F1. El exjefe de la escudería austríaca mantiene conversaciones con Alpine y un grupo de inversores para regresar a la Máxima.

Aunque su llegada no se limitaría a un puesto directivo como en Red Bull: el británico, de 52 años, busca convertirse en accionista del equipo con sede en Enstone, según la información de De Telegraaf. Tras su salida del equipo austríaco con asiento en Milton Keynes (Reino Unido) el pasado mes de julio después de 20 años de liderazgo, Horner quiere participar de la unidad de negocios de la escudería francesa.

La relación personal de Horner con Flavio Briatore, el empresario y asesor italiano, facilitó el acercamiento entre las partes en medio de una reestructuración financiera de Alpine. Desde 2023, el 24% de las acciones pertenece al consorcio estadounidense Otro Capital, y el Grupo Renault continúa siendo el accionista mayoritario.

En cuanto al piloto bonaerense, Horner siempre se deshizo en elogios tras la sorpresiva aparición de Colapinto en 2024 y hasta se rumoreó sobre su llegada a Red Bull Racing, tras la salida del mexicano Sergio Checo Pérez, sobre el final del año pasado. Además, cabe aclarar que tras la penosa campaña de Alpine, el equipo dejará de utilizar motores Renault en el flamante A526 y competirán con impulsores Mercedes en 2026.

