17 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, miércoles 17 de diciembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

C5N

Conoce lo que te depara el horóscopo para este miércoles 17 de diciembre de 2025 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Diciembre avanza y los movimientos planetarios empiezan a definir quiénes llegan mejor parados a la recta final del año
Te puede interesar:

Ni Leo ni Piscis: estos serán los signos con mejor suerte de la semana, según Esperanza Gracia

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

No sienta nostalgia de relaciones anteriores. Prudencia en cuestiones de dinero. Exponga, no imponga, sus puntos de vista en el trabajo. Un poco más de ejercicio no le sentará nada mal.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Láncese con ilusión a esa nueva relación, sin duda acertará. Posibilidad de encontrar nuevas fuentes de ingresos. No deje que la desgana manche su prestigio profesional. Sentirá ligeros dolores de cabeza.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Los malentendidos con su pareja se aclararán inesperadamente. Puede tener grandes gastos inesperados. No se menosprecie, usted es excelente en el trabajo. Enhorabuena, con el deporte ha recuperado su figura.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

La pasión en los romances no será duradera. Le interesa ahorrar para poder hacer frente a sus deudas. Momento bastante difícil en el terreno laboral. Puede que necesite un expectorante.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Su relación de pareja está necesitando una terapia. Mal momento para obtener beneficios. Es un buen día para buscar ofertas de trabajo. Esa molestia ocular puede ser por falta de sueño.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Energía positiva; restablezca su equilibrio emocional. No se fíe de las facilidades para obtener un préstamo. Vaya dispuesto a hablar de sus proyectos laborales. Necesita ponerse a punto físicamente, haga deporte.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Las subidas de tono confunden a su pareja. Juegue a la lotería primitiva, le podría tocar. Decídase, por fin, a hacer ese cursillo, le satisfará. Procure llevar una vida más sana.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Preferirá los ambientes íntimos que fomentan el amor. Luche por sus intereses económicos. En el trabajo, hay muchas formas de demostrar su valía sin herir a nadie. Enhorabuena, está fuerte y lleno de vitalidad.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Ratos de ocio y calma, incluso en soledad. Está mejor de dinero de lo que había previsto. Experiencias laborales irrepetibles, aprovéchelas al máximo. Los problemas de salud irán remitiendo poco a poco.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Hechos imprevistos afectarán a su vida en pareja. Buen día para dar comienzo a nuevos negocios. Eluda los cotilleos, sobre todo en el trabajo. La alegría es sinónimo de salud.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Amar no significa solo recibir, también hay que dar. Le llegará una bonificación económica. Mayor actividad laboral que de costumbre, pasará. Cuidado con el sol, proteja su piel.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

En el amor, estará muy seguro de sí mismo y no escuchará a nadie. Juegue a la lotería, puede ganar dinero. Va a estar inspirado y lleno de ideas en su trabajo. Óptimo estado de ánimo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Horóscopo de hoy, martes 16 de diciembre.

Horóscopo de hoy, martes 16 de diciembre

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 15 de diciembre

play

Las predicciones de Jimena La Torre para el 2026, signo por signo

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 14 de diciembre

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 13 de diciembre

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 12 de diciembre

Rating Cero

Bernardo Solá, marido de Maru Botana, denunciado por acoso laboral. 

Grave denuncia contra el marido de Maru Botana: lo señalan por acoso laboral

Los Stones volverán a subirse a un escenario cuando estén listos, aseguran desde el entorno de la banda.

Los Rolling Stones cancelaron su gira 2026 por los problemas de salud de Keith Richards

La actriz apuntó contra la producción del canal que hizo el video de fin de año.

"Somos dos extras...": Sabrina Rojas explotó contra la producción de su canal

Taylor Swift en el primer capítulo de The End of an Era.
play

Confusión por el documental de Taylor Swift: ¿cuándo se estrenan los nuevos capítulos en Argentina?

La actriz mostró sus cicatrices en TIME France y lanzó un nuevo llamado a la prevención.

Angelina Jolie mostró por primera vez las cicatrices de su doble mastectomía

Las actrices de Belén fueron premiadas en San Sebastián.
play

Belén avanza en la carrera al Oscar: ¿podrá ser nominada a Mejor Película Internacional?

últimas noticias

Luego de detener a los vehículos, la Gendarmería Nacional encontró unos cinco mil atados de cigarrillos y un arma de fuego.

Chocaron un puesto de Gendarmería y huyeron: llevaban cigarrillos de contrabando y un arma de fuego

Hace 39 minutos
Bernardo Solá, marido de Maru Botana, denunciado por acoso laboral. 

Grave denuncia contra el marido de Maru Botana: lo señalan por acoso laboral

Hace 44 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Estados Unidos expandió la prohibición de ingreso y agregó a cinco países a la lista

Hace 1 hora
Faustino, hincha de Vélez, está destinado a ser una leyenda del ajedrez.

Faustino Oro, cada vez más cerca de ser el Gran Maestro más joven de la historia: el elogio de Kasparov

Hace 1 hora
Subte D y H extenderá horarios durante esta semana por distintos eventos. 

Dos líneas de subte funcionarán con horario especial esta semana: cuáles y cuándo será

Hace 1 hora