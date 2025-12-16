Renunció el titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica El flamante secretario de Asuntos Nucleares, Federico Nápoli, fue quien designó al sucesor del ingeniero Germán Lavalle. El puesto será ocupado por Martín Porro, quien ya había liderado proyectos de la CNEA. Por + Seguir en







Germán Lavalle renunció como titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) anunció este martes en un comunicado que Germán Lavalle renunció como titular del organismo y lo reemplazará Martín Porro, gerente de producción en Dioxitek S.A., con "más de 30 años de experiencia" en el sector nuclear argentino.

"Porro ha participado, coordinado y liderado proyectos vinculados con la construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de diversas instalaciones nucleares de la propia CNEA y del sector nuclear argentino en general", detalló la CNEA y remarcó que lideró "proyectos de eficiencia energética" en la Secretaría de Energía y a escala internacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CNEA_Arg/status/2001001890121965605?s=20&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/ZPtlHZXD3y — Comisión Nacional de Energía Atómica (@CNEA_Arg) December 16, 2025 Porro fue designado por el flamante secretario de Asuntos Nucleares, Federico Nápoli, y formará parte de "una nueva etapa" para "reorganizar y eficientizar los recursos estratégicos" de la CNEA.

La gestión de Germán Lavalle en la CNEA En el mismo comunicado, la CNEA destacó los logros de la gestión de Lavalle: