Renunció el titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) anunció este martes en un comunicado que Germán Lavalle renunció como titular del organismo y lo reemplazará Martín Porro, gerente de producción en Dioxitek S.A., con "más de 30 años de experiencia" en el sector nuclear argentino.
"Porro ha participado, coordinado y liderado proyectos vinculados con la construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de diversas instalaciones nucleares de la propia CNEA y del sector nuclear argentino en general", detalló la CNEA y remarcó que lideró "proyectos de eficiencia energética" en la Secretaría de Energía y a escala internacional.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CNEA_Arg/status/2001001890121965605?s=20&partner=&hide_thread=false
Porro fue designado por el flamante secretario de Asuntos Nucleares, Federico Nápoli, y formará parte de "una nueva etapa" para "reorganizar y eficientizar los recursos estratégicos" de la CNEA.
La gestión de Germán Lavalle en la CNEA
En el mismo comunicado, la CNEA destacó los logros de la gestión de Lavalle:
- El impulso de un plan para la finalización del Reactor Argentino Multipropósito RA-10.
- La licencia para la puesta en marcha del Centro Argentino de Protonterapia (CEARP).
- La firma del memorándum de entendimiento con Candu Energy Inc. para colaborar en el suministro de agua pesada y desarrollo de las capacidades tecnológicas.
- La entrega del acelerador lineal Elekta EVO para el Hospital Garrahan, un equipamiento único en el país para el tratamiento de radioterapia pediátrica.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gguidolavalle/status/1866648317121171546?s=20&partner=&hide_thread=false