Argentina se aísla en la ONU: rechazó una declaración sobre salud mental y enfermedades no transmisibles

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una declaración política que, por primera vez, integra la agenda de enfermedades no transmisibles con la promoción de la salud mental y el bienestar. El documento fue respaldado por 176 países y solo contó con el rechazo de los gobiernos de Argentina y Estados Unidos, y la abstención de Paraguay.

La declaración, titulada “Equidad e integración: transformar vidas y medios de subsistencia mediante el liderazgo y las medidas en materia de enfermedades no transmisibles y la promoción de la salud mental y el bienestar”, fija objetivos concretos a alcanzar para 2030 y propone un enfoque renovado tras la pandemia de COVID-19.

image Entre las metas globales de “vía rápida”, el texto plantea reducir en 150 millones la cantidad de consumidores de tabaco, lograr que 150 millones más de personas tengan la hipertensión bajo control y ampliar el acceso a la atención en salud mental para otras 150 millones de personas. Además, insta a que al menos el 80% de los países implemente políticas, marcos legislativos y medidas fiscales específicas, y que una proporción similar de los sistemas de atención primaria disponga de medicamentos y tecnologías esenciales a precios accesibles.

El documento parte de un diagnóstico compartido: las enfermedades no transmisibles, como las cardiovasculares, el cáncer y la diabetes, provocan alrededor de 18 millones de muertes prematuras por año, mientras que los trastornos de salud mental afectan a más de mil millones de personas en todo el mundo. En ambos casos, se subraya la incidencia de factores de riesgo prevenibles, como el consumo de tabaco y alcohol, las dietas poco saludables y la contaminación ambiental.

La declaración también amplía su alcance al incorporar temas como la salud bucal, los cánceres infantiles, los efectos nocivos del uso excesivo de pantallas y los determinantes ambientales, en un contexto de restricciones económicas globales que, según el texto, exige financiamiento sostenible y cooperación internacional.