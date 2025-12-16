16 de diciembre de 2025 Inicio
Tragedia en la Quinta de Olivos: investigan la muerte de un soldado que cumplía tareas de seguridad

La jueza Sandra Arroyo Salgado ya se presentó en la casa presidencial junto a la Policía Federal para conocer en profundidad lo ocurrido. El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes y la principal hipótesis es que se quitó la vida.

Investigan el posible suicidio de un soldado que cumplía tareas de vigilancia

Un soldado de la Quinta de Olivos fue hallado sin vida durante la vida en la mañana de este martes, por lo que desplegó un amplio operativo de seguridad para conocer más detalles sobre lo sucedido. Si bien por el momento se desconocen las causas de la muerte del joven de 21 años pertenecía al Ejército Argentino y realizaba tareas de seguridad en el establecimiento presidencial, la principal hipótesis gira en torno al suicidio.

El caso de la mujer que ingresó a la guardia con dolor de cabeza y terminó recibiendo un diagnósitco inesperado
Creía que el dolor de cabeza era normal y hasta le dijeron que tenía sinusitis pero un diagnóstico cambió todo

De acuerdo con lo que narró la periodista Rosario Ayerdi en C5N, "su compañero se preocupó porque no le respondía a los llamados. Fue hasta el lugar y se encontró a la víctima casi sin vida". Asimismo, y a pesar de la rapidez y los esfuerzos de los servicios de emergencia que son propios de la quinta presidencial, no lograron salvarlo.

Después de haberse quitado la vida, en De Una confirmaron que el soldado dejó una carta de puño y letra en la que hablaba de la decisión de matarse y también de una deuda por una abultada suma de dinero, que rondaría los $2.000.000.

“En horas de la madrugada del día de la fecha, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos tomó conocimiento de un grave incidente ocurrido dentro del predio”, explicaron desde el Gobierno apenas a horas de conocida la noticia.

Conmoción en la Quinta de Olivos

Conmoción en la Quinta de Olivos

El texto señala que el joven apareció sin vida "en uno de los puestos internos", por lo que de inmediato "se activaron los protocolos correspondientes y acudieron servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento". De acuerdo con lo que contó Lucila Entín desde el lugar, el cuerpo fue hallado con un disparo de un FAL liviano de culata rebatible.

La jueza Sandra Arroyo Salgado dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales con el objetivo de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho. En tanto, la causa quedó en órbita de Juzgado Federal de San Isidro.

Por último, desde Presidencia señalaron que, por el momento, "la investigación se encuentra en curso y todas las hipótesis permanecen bajo análisis". El cuerpo permanece dentro de la Quinta de Olivos.

El comunicado de Vocería Presidencial

En línea con lo difundido de manera oficial, desde la Vocería aseguraron que la principal línea de investigación apunta a que se habría quitado la vida.

La muerte de un joven soldado en la Quinta de Olivos desplegó un amplio operativo de seguridad para conocer más detalles sobre lo sucedido. Según revelaron fuentes policiales, la víctima fatal habría dejado una carta que podría revelar la principal hipótesis del suicidio.

“Se presume que esa deuda sería más grande a nivel familiar y con posibles compañeros de trabajo. Por eso el grupo de investigadores que encabeza la jueza Sandra Arroyo Salgado comenzó a tomar declaraciones a jefes y compañeros del joven para saber si había gente que supiera algo con respecto a lo que dejó escrito”, explicó el periodista Leo García en De Una por C5N.

