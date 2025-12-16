16 de diciembre de 2025 Inicio
Presupuesto 2026: comenzó el debate en comisión y el Gobierno busca emitir dictamen

La comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados trata el proyecto clave para el oficialismo, que buscará llevarlo el miércoles al recinto, con el objetivo que de que luego pase al Senado para su aprobación.

Se reúne la comisión de Presupuesto y Hacienda. 

Se reúne la comisión de Presupuesto y Hacienda. 

La Comisión de Presupuesto y Hacienda comenzó este martes en Diputados el debate sobre el Presupuesto 2026, proyecto clave para el Gobierno que buscará emitir dictamen para luego llevarlo al recinto en la Cámara Baja, con el objetivo que de que luego pase al Senado para su aprobación en el periodo de sesiones extraordinarias.

La CGT se reunió con diputados del PJ para definir la estrategia contra la reforma laboral
Una vez alcanzado el quorum, el presidente de la comisión, Bertie Benegas Lynch, dio por iniciado el debate con los dos proyectos presentados.

Uno de los primeros en tomar la palabra fue el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, quién consultó si el proyecto oficial tuvo modificaciones respecto al que se había presentado en noviembre y el diputado Bornoroni de La Libertad Avanza confirmó que sí.

"La Argentina no tuvo presupuesto durante dos años por voluntad de Milei", denunció Martínez, previo a presentar el proyecto de su propio bloque. Para luego agregar: "Necesitamos otro presupuesto y por eso en nuestro dictamen planteamos que se necesita una reformulación integral en la ley de presupuesto".

En ese sentido, el diputado abogó por una ley que "garantice el financiamiento universitario, los fondos para la implementación de emergencia en discapacidad, emergencia en pediátrica y fondos para el Garrahan", además de expresarse "en contra del artículo 30" del proyecto del Gobierno "que elimina el presupuesto para educación".

"Queremos garantizar la ley de educación técnica, el camino creciente de inversiones en ciencia y tecnología, el fondo nacional para la defensa, la continuidad del régimen de zona fría para el consumo de gas por las temperaturas bajas, la automaticidad de asignaciones familiares", enumeró.

Noticia en desarrollo.-

