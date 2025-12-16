16 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

La reforma laboral habilitaría a las empresas a pagar los sueldos en criptomonedas

El proyecto de ley que impulsa el Gobierno y aguarda ser tratado en el Congreso también permite el uso de billeteras virtuales para el pago de salarios.

Por
La reforma laboral habilitaría el uso de criptomonedas.

La reforma laboral habilitaría el uso de criptomonedas.

El proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno, actualmente en debate en el Congreso, introduce modificaciones sustanciales al Régimen de Contrato de Trabajo (LCT) que amplían las formas de remuneración. La propuesta no solo habilita el uso de billeteras virtuales para el pago de salarios, sino que también permite el pago en moneda extranjera y en especie, una inclusión que allana el camino para la adopción de criptomonedas.

El oficialismo dictaminó la reforma del Régimen Penal Tributario en Diputados.
Te puede interesar:

Diputados: el Gobierno logró dictamen para la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal

Una de las principales enmiendas se centra en el Artículo 105 de la LCT. El nuevo texto establece que "el salario debe ser satisfecho en dinero, ya sea en moneda nacional o extranjera, especie, habitación o alimentos". Este cambio revoca el límite actual del 20% máximo permitido para el pago en especie, permitiendo potencialmente que una porción mayor o incluso la totalidad del sueldo se abone de esta manera, incluyendo activos digitales.

Otra modificación clave se introduce en el Artículo 124, referente a la modalidad de pago. La nueva normativa dicta que las remuneraciones "deberán pagarse, bajo pena de nulidad, únicamente mediante la acreditación en cuenta abierta a su nombre en entidad bancaria, en institución de ahorro oficial, en Proveedores de Servicios de Pago habilitados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para tal actividad, o en otras categorías de entidades que la Autoridad de Aplicación autorice".

Esta última cláusula es crucial para la industria tecnológica local, ya que las exchanges de criptomonedas suelen estar registradas como Proveedores de Servicios de Pago (PSP).

En una nota publicada por Ámbito, el CEO de Bitso, Julián Colombo, señaló que esto "habilitaría a pagar los salarios en cualquier billetera digital, incluidas las del ecosistema cripto local". Manuel Beaudroit, CEO de Belo, coincidió en que extender esta posibilidad "le daría mucho más control sobre su futuro a las personas".

La Cámara Argentina de Fintech, junto a empresas del sector como Lemon Cash, participaron activamente en el debate. Juan Pablo Fridenberg, Director de Asuntos Públicos de Lemon Cash, explicó que impulsaron una propuesta para "exceptuar a las remuneraciones pagadas por empresas del límite a los pagos en especie que establece hoy la normativa vigente, siempre que el trabajador lo elija como medio de pago".

No obstante, el pago de salarios en criptomonedas enfrenta aún el desafío del marco impositivo. El tributarista Marcos Zocaro señaló que existe un "gris" legal respecto a si el pago en activos digitales estaría alcanzado por impuestos como el Impuesto al Débito y Crédito (Impuesto al Cheque). Esta ambigüedad podría ser un incentivo para la adopción por parte de los empleadores, al no considerarse un "movimiento de fondos" tradicional, como sostuvo el Banco Central en 2014 al referirse a las monedas digitales sin curso legal.

Finalmente, Zocaro advirtió que si bien las criptomonedas no tendrían en principio este gravamen, la jurisprudencia, como el fallo “Piantoni Hnos” de 2017, establece que cualquier "sistema organizado de pagos" que reemplace una operación bancaria podría estar sujeto a tributo. El especialista concluyó que, en caso de considerarse a las criptomonedas como un sistema de pagos organizado, "debería establecerse la regulación respectiva, atendiendo a las particularidades de la actividad".

Noticias relacionadas

Germán Lavalle renunció como titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Renunció el titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica

play

Presupuesto 2026: el oficialismo consiguió dictamen exprés con apoyos clave y disidencias

el gobierno incluyo la derogacion de la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario en el presupuesto 2026

El Gobierno incluyó la derogación de la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario en el Presupuesto 2026

José Armando Caro Figueroa cuestionó la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

Un exministro de Trabajo de Carlos Menem criticó la reforma laboral: "Sueñan con un mundo sin sindicatos"

Quién es Darío Wasserman, el nuevo presidente del Banco Nacióm¡n

Quién es Darío Wasserman, el nuevo presidente del Banco Nación

play

Presupuesto 2026: el Gobierno logró dictamen de mayoría y encara la sesión

Rating Cero

La actriz mostró sus cicatrices en TIME France y lanzó un nuevo llamado a la prevención.

Angelina Jolie mostró por primera vez las cicatrices de su doble mastectomía

Las actrices de Belén fueron premiadas en San Sebastián.
play

Belén avanza en la carrera al Oscar: ¿podrá ser nominada a Mejor Película Internacional?

Se convirtió en una de las películas más vistas de la historia de Netflix y ahora es el turno de repasar todo lo que ya se sabe sobre Puñales por la espalda 3 (Knives Out 3, en inglés).
play

De qué se trata Kives Out: Wake up dead man, la película de la famosa saga que estrenó Netflix y es furor

Wanda Nara y Martín Migueles.

Wanda Nara compartió otra foto hogareña de Martín Migueles y le declaró: "Te amo"

La modelo se indignó por los comentarios que recibió en sus redes.

"Soy la...": Rocío Marengo respondió a las críticas por salir a cenar con su hijo internado

Marcos Giles y Ángela Torres

Ángela Torres y Marcos Giles se dieron el tan esperado beso en un casamiento "oficiado" por Davo Xeneize

últimas noticias

Moretti, presidente de San Lorenzo, protagonizó un incidente de tránsito.

Denunciaron al presidente de San Lorenzo por atropellar a un hincha del club

Hace 8 minutos
El 10 de la Selección argentina sorprendió con su voto.

Se entregaron los premios The Best: a quién votó Messi

Hace 14 minutos
play
El soldado fue hallado muerto en la Quinta de Olivos.

Quién era el soldado hallado muerto en la Quinta de Olivos

Hace 29 minutos
La actriz mostró sus cicatrices en TIME France y lanzó un nuevo llamado a la prevención.

Angelina Jolie mostró por primera vez las cicatrices de su doble mastectomía

Hace 41 minutos
La reforma laboral habilitaría el uso de criptomonedas.

La reforma laboral habilitaría a las empresas a pagar los sueldos en criptomonedas

Hace 48 minutos