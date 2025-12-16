La reforma laboral habilitaría a las empresas a pagar los sueldos en criptomonedas

El proyecto de ley que impulsa el Gobierno y aguarda ser tratado en el Congreso también permite el uso de billeteras virtuales para el pago de salarios.

El proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno, actualmente en debate en el Congreso, introduce modificaciones sustanciales al Régimen de Contrato de Trabajo (LCT) que amplían las formas de remuneración. La propuesta no solo habilita el uso de billeteras virtuales para el pago de salarios , sino que también permite el pago en moneda extranjera y en especie , una inclusión que allana el camino para la adopción de criptomonedas .

Una de las principales enmiendas se centra en el Artículo 105 de la LCT. El nuevo texto establece que "el salario debe ser satisfecho en dinero, ya sea en moneda nacional o extranjera, especie, habitación o alimentos" . Este cambio revoca el límite actual del 20% máximo permitido para el pago en especie, permitiendo potencialmente que una porción mayor o incluso la totalidad del sueldo se abone de esta manera, incluyendo activos digitales.

Otra modificación clave se introduce en el Artículo 124, referente a la modalidad de pago. La nueva normativa dicta que las remuneraciones "deberán pagarse, bajo pena de nulidad, únicamente mediante la acreditación en cuenta abierta a su nombre en entidad bancaria, en institución de ahorro oficial , en Proveedores de Servicios de Pago habilitados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para tal actividad, o en otras categorías de entidades que la Autoridad de Aplicación autorice".

Esta última cláusula es crucial para la industria tecnológica local, ya que las exchanges de criptomonedas suelen estar registradas como Proveedores de Servicios de Pago (PSP) .

En una nota publicada por Ámbito , el CEO de Bitso, Julián Colombo, señaló que esto "habilitaría a pagar los salarios en cualquier billetera digital , incluidas las del ecosistema cripto local". Manuel Beaudroit, CEO de Belo, coincidió en que extender esta posibilidad "le daría mucho más control sobre su futuro a las personas".

La Cámara Argentina de Fintech, junto a empresas del sector como Lemon Cash, participaron activamente en el debate. Juan Pablo Fridenberg, Director de Asuntos Públicos de Lemon Cash, explicó que impulsaron una propuesta para "exceptuar a las remuneraciones pagadas por empresas del límite a los pagos en especie que establece hoy la normativa vigente, siempre que el trabajador lo elija como medio de pago".

No obstante, el pago de salarios en criptomonedas enfrenta aún el desafío del marco impositivo. El tributarista Marcos Zocaro señaló que existe un "gris" legal respecto a si el pago en activos digitales estaría alcanzado por impuestos como el Impuesto al Débito y Crédito (Impuesto al Cheque). Esta ambigüedad podría ser un incentivo para la adopción por parte de los empleadores, al no considerarse un "movimiento de fondos" tradicional, como sostuvo el Banco Central en 2014 al referirse a las monedas digitales sin curso legal.

Finalmente, Zocaro advirtió que si bien las criptomonedas no tendrían en principio este gravamen, la jurisprudencia, como el fallo “Piantoni Hnos” de 2017, establece que cualquier "sistema organizado de pagos" que reemplace una operación bancaria podría estar sujeto a tributo. El especialista concluyó que, en caso de considerarse a las criptomonedas como un sistema de pagos organizado, "debería establecerse la regulación respectiva, atendiendo a las particularidades de la actividad".