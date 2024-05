Video: el paso de comedia de Patricia Bullrich con la SUBE a bordo de un colectivo durante el paro general

La ministra de Seguridad subió a una unidad de la línea 9 en Constitución durante la medida de fuerza convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT). Le prestaron una tarjeta, pero hubo un problema: "Es un caradura, no tiene saldo".

Cuando la ministra apoyó la tarjeta en el marcador, resultó no tener fondos suficientes. "Es un caradura, no tiene saldo", bromeó, para luego bajar de la unidad y continuar su camino en su automóvil oficial.

Patricia Bullrich denunció aprietes y agresiones a trabajadores: "Este es el paro de la debilidad"

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, relativizó el impacto del paro de la Confederación General del Trabajo (CGT) y denunció que hubo "colectiveros agredidos" y otros "actos vandálicos" que demuestran la "situación de debilidad" de quienes convocan a la medida de fuerza.

"A partir del comando conjunto que armamos con la Secretaría de Transporte de la Nación y la CNRT, el Ministerio de Seguridad recibió los puntos de salida de los micros de las empresas y a las 4 de la mañana estaban todos absolutamente cubiertos", explicó Bullrich en rueda de prensa.

Sin embargo, señaló que "hubo esquinas donde los colectiveros en algunos casos fueron agredidos, les rompieron vidrios, les pusieron clavos miguelitos en las calles para que se les pinchen las gomas con un objetivo muy concreto: a aquel que quería trabajar, le querían impedir por la extorsión y por la fuerza que trabaje", afirmó.

La ministra añadió que "hemos también desbloqueado una serie de lugares", hechos que atribuyó a "un grupo del sindicato de Camioneros", y destacó que "estamos recibiendo una cantidad de denuncias muy importantes en el 134", la línea habilitada por el Gobierno para reportar presiones y extorsiones.

"Salgan los que aún no han salido a trabajar. Hay medios de transporte, hay fuerzas de seguridad desplegadas por todos lados. Y todos aquellos que han hecho actos vandálicos, si vos para lograr un paro tenés que tirarle piedras a un colectivo, es porque estás en situación de debilidad. Este es el paro de la debilidad", sentenció.

En ese sentido, consideró que "acá no hay acatamiento, no se puede hablar de acatamiento. Es una palabra militar. ¿Quién le está dando sentido? Solamente aquellos que están sentados cómodamente haciendo sus cuentas mientras millones de argentinos van a perder parte de su dinero por los burócratas de siempre", sostuvo.

Cuando la periodista de C5N Mariela López Brown le pidió un mensaje para los trabajadores que adhirieron al paro, Bullrich expresó: "Los próximos meses van a ser mucho mejores. La inflación está bajando. Que tengan mucha, mucha fe en lo que estamos haciendo".

Consultada sobre los motivos de la medida de fuerza, calificó a la CGT de "caraduras" porque "a Alberto Fernández lo tuvieron como lo tuvieron, sin paros". "El país está saliendo adelante. Cuánta gente no pudo llegar porque tenía miedo, el amedrentamiento es un problema", concluyó.

Además, más temprano, la ministra había apuntado directamente contra el sindicalismo desde X (ex-Twitter). "¡Arrancó la mafia!", escribió en su cuenta, junto a fotos de colectivos presuntamente atacados por no plegarse al paro. "No dejemos que rompan todo lo que estamos logrando. Nosotros vamos a cuidar a todos los que vayan a trabajar. Llamá al 134 y denunciá", agregó.

Además, en otro tuit, pidió: "Hoy no paremos. El alumno sin el maestro pierde futuro. El paciente sin el médico puede tener consecuencias graves. Las fuerzas de seguridad no paran porque saben que tu vida corre peligro. Si todos razonamos así, cada actividad es esencial. Por eso, hoy no paremos".