Senado: Bullrich se distanció del Gobierno y se abstuvo en la votación del pliego de la jueza Michelli La jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta se desmarcó de los legisladores de su espacio, quienes rechazaron la candidatura, en el marco de la interna por la designación de la jueza. Sin embargo, la candidatura fue aprobada. Por Agregar C5N en









Patricia Bullrich en el Senado.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, se abstuvo de la votación del pliego de la jueza María Verónica Michelli en una sesión en la Cámara alta, por lo que se distanció del Gobierno y se desmarcó de los legisladores de su espacio, quienes rechazaron la designación de la magistrada. Finalmente, la designación fue aprobada con 44 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones.

Durante la sesión, Bullrich argumentó los motivos de su decisión, que se enmarcó en las diferencias internas en La Libertad Avanza. "Tengo una objeción de conciencia. Estoy convencida de que no se puede atribuir consecuencias disciplinarias a una persona por una relación familiar. La evaluación que hace el Senado es por los méritos y estos se han merituado en los distintos pasos".

"En ese sentido, considero que las personas son únicas e irrepetibles, que no se puede generar una responsabilidad colectiva en algo que es meramente una responsabilidad individual y en consecuencia, y siendo presidenta de este bloque, me voy a abstener de votar en contra de la jueza Michelli. No comprometo a mi bloque. La objeción de conciencia es una decisión individual", agregó en esta línea.

María Verónica Michelli María Verónica Michelli.

El tratamiento del pliego de la magistrada fue incluido durante la sesión, pese a que en principio no estaba estipulado que se discuta ya a pesar de que tenía un dictamen favorable en la Comisión de Acuerdos del Senado. Aun con el avance parlamentario, el Gobierno había removido el trámite debido a la jueza es la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, situación que el oficialismo definió como un conflicto de intereses.