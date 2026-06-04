4 de junio de 2026 Inicio
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Senado: Bullrich se distanció del Gobierno y se abstuvo en la votación del pliego de la jueza Michelli

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta se desmarcó de los legisladores de su espacio, quienes rechazaron la candidatura, en el marco de la interna por la designación de la jueza. Sin embargo, la candidatura fue aprobada.

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Patricia Bullrich en el Senado.

Patricia Bullrich en el Senado.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, se abstuvo de la votación del pliego de la jueza María Verónica Michelli en una sesión en la Cámara alta, por lo que se distanció del Gobierno y se desmarcó de los legisladores de su espacio, quienes rechazaron la designación de la magistrada. Finalmente, la designación fue aprobada con 44 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones.

Todavía no se sabe cómo si el bloque estará obligado a acompañar o si habrá libertad de acción.
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Durante la sesión, Bullrich argumentó los motivos de su decisión, que se enmarcó en las diferencias internas en La Libertad Avanza. "Tengo una objeción de conciencia. Estoy convencida de que no se puede atribuir consecuencias disciplinarias a una persona por una relación familiar. La evaluación que hace el Senado es por los méritos y estos se han merituado en los distintos pasos".

"En ese sentido, considero que las personas son únicas e irrepetibles, que no se puede generar una responsabilidad colectiva en algo que es meramente una responsabilidad individual y en consecuencia, y siendo presidenta de este bloque, me voy a abstener de votar en contra de la jueza Michelli. No comprometo a mi bloque. La objeción de conciencia es una decisión individual", agregó en esta línea.

María Verónica Michelli
María Verónica Michelli.

María Verónica Michelli.

El tratamiento del pliego de la magistrada fue incluido durante la sesión, pese a que en principio no estaba estipulado que se discuta ya a pesar de que tenía un dictamen favorable en la Comisión de Acuerdos del Senado. Aun con el avance parlamentario, el Gobierno había removido el trámite debido a la jueza es la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, situación que el oficialismo definió como un conflicto de intereses.

La determinación del Poder Ejecutivo provocó un fuerte rechazo entre legisladores del PRO y de la UCR, quienes defendieron las capacidades de la postulante. Los parlamentarios argumentaron que la funcionaria judicial cumplió con la totalidad de los requisitos legales exigidos para el cargo y no recibió impugnaciones a lo largo del proceso de selección.

El rechazo de Javier Milei al pliego de la jueza María Verónica Michelli

El presidente Javier Milei se había pronunciado por primera vez sobre la decisión de retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli al ratificar las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo y fijar su postura frente a las disidencias que aparecieron en su propio espacio político.

El jefe de Estado replicó en su cuenta de la plataforma X el mensaje del exjuez federal Ricardo Manuel Rojas, un reconocido jurista de su confianza. El escrito argumentó: "Quien designa a los jueces es el Presidente de la República. Así como presenta un pliego al Senado, puede retirarlo. Te puede gustar o no, pero así es la Constitución. Nadie tiene un derecho adquirido antes de su designación formal".

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