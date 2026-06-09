Qué se sabe de la desaparición de Luciana Aylén Barrios en Córdoba

La joven de 15 años fue vista por última vez el lunes cuando se retiró del colegio en Colonia Caroya y se dirigió a una estación de servicio ubicada a pocas cuadras. El ministro de Seguridad provincial informó que se activó el protocolo de búsqueda tras la denuncia de los padres y se desplegó un megaoperativo en todas las rutas locales.

Crece la preocupación en Córdoba por la desaparición de una nueva adolescente de 15 años , tras el femicidio de Agostina Vega. En este caso, se trata de Luciana Aylén Barrios una joven que fue visto por última vez el lunes cuando se retiró del colegio en Colonia Caroya y se dirigió a una estación de servicio ubicada a pocas cuadras.

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El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros , informó que se activó el protocolo de búsqueda tras la denuncia de los padres y se desplegó un megaoperativo en todas las rutas locales. Por su parte, César Seculini , secretario de Gobierno de Colonia Caroya, aclaró que "oficialmente no se sabe nada".

La joven fue vista por última vez el lunes y, ante la falta de novedades sobre su paradero, este martes se puso en marcha un importante operativo de búsqueda que abarca distintos sectores del norte cordobés. Aunque, por el momento no activaron la alerta Sofía.

Los trabajos se concentran principalmente en Colonia Caroya, aunque también se extendieron a localidades cercanas como Jesús María y Sinsacate, donde equipos especializados realizan rastrillajes y relevamientos.

“Nosotros ayer a las 15:15 recibimos la denuncia de los padres de Luciana sobre su desaparición en horas del mediodía desde un colegio que queda acá muy cerca. Inmediatamente se puso en conocimiento al fiscal Guillermo Monti, el subjefe de Policía está presente en el lugar desde las 17 hs, fuimos al colegio con perros rastreadores, estuvimos haciendo trabajos de campo, me entrevisté con el papá, la mamá y una hermana de ella, explicó este martes el ministro de seguridad de Córdoba.

En este sentido, remarcó que "desde ayer que no paramos de buscarla. Estuvimos toda la noche. Hoy el clima no ayuda para los helicópteros y drones pero estamos con un despliegue muy importante de gente”.

“Estamos buscando su teléfono que dejó de emitir señal, seguro por falta de batería. No vamos a parar un minuto hasta encontrarla, como hemos hecho siempre”, agregó.

Por su parte, César Seculini, secretario de gobierno de Colonia Caroya, aseguró en una entrevista con Juan Amorín y Valentina Caff en el programa Mañanas Argentinas por C5N detalló que "se puso a disposición los recursos que tenemos en el municipio para colaborar en lo que es la investigación de esta búsqueda”.

“La estación de servicio que se hace mención está a dos cuadras del colegio y el último dato que tenemos es de adentro del propio colegio que es el que una compañera la estaba esperando. Después de esa dato, son todas las reacciones y lo que forma parte de la investigación en el análisis que están haciendo en las cámaras se seguridad del municipio y privados”, agregó.

Cómo es Luciana y dónde aportar información

De acuerdo con la descripción difundida oficialmente, Luciana Aylén Barrios es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,60 metro, tiene tez trigueña y cabello negro.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón de jean azul, un buzo azul marino y zapatillas blancas con detalles verdes.

La información puede ser aportada a la Fiscalía de Instrucción de Jesús María a los teléfonos (03525) 421639, 421909 y 424339. También se reciben llamados al 911 y denuncias en cualquier dependencia policial o judicial de la provincia de Córdoba.

El abogado de la familia Luciana Barrios no descarta ninguna hipótesis

Mientras continúa la intensa búsqueda de Luciana Aylén Barrios, la adolescente de 15 años desaparecida en Colonia Caroya, el abogado que acompaña a la familia, Luis Gutiérrez, brindó detalles sobre la investigación y sostuvo que, por el momento, no existe ninguna línea de trabajo descartada por la Justicia.

El letrado explicó en diálogo con C5N que desde el momento en que se radicó la denuncia se desplegó un importante operativo en distintos puntos de la región, especialmente en Colonia Caroya y zonas cercanas donde la joven solía desarrollar sus actividades cotidianas.

“Se está realizando una investigación exhaustiva en toda el área”, señaló, al tiempo que remarcó que los familiares actuaron con rapidez al advertir la ausencia de la adolescente.

Según indicó, Luciana no acostumbraba a utilizar el transporte público para trasladarse. Habitualmente era acompañada por su madre tanto para ir al colegio como para regresar a su domicilio en la zona rural de Los Molles.

En ese sentido, sostuvo que hasta el momento no existen elementos concretos que indiquen que la joven haya intentado abordar un colectivo el día de su desaparición. Esa posibilidad surgió a partir de un comentario realizado por una compañera de la escuela, aunque aún no pudo ser corroborada por los investigadores.

Por estas horas, la fiscalía analiza numerosas imágenes captadas por cámaras de seguridad instaladas en comercios y otros puntos cercanos al establecimiento educativo donde Luciana fue vista por última vez.

El abogado también describió a la adolescente como una joven muy unida a su entorno familiar, especialmente a su madre, y aseguró que quienes la conocen no creen que se haya ausentado voluntariamente para encontrarse con alguien. “Es una chica muy buena, muy cercana a su familia y particularmente apegada a su mamá”, afirmó.

Respecto de las hipótesis que se manejan en la causa, el representante legal aclaró que los investigadores mantienen abiertas todas las posibilidades y evitó brindar mayores precisiones para no afectar el desarrollo de las medidas en curso.

“No se descarta ninguna línea de investigación. Hay información que forma parte del expediente y debemos ser prudentes para no entorpecer el trabajo de la Justicia”, explicó.

Asimismo, manifestó su opinión personal sobre la adolescente y consideró poco probable que haya decidido ausentarse por voluntad propia. “Por lo que conocemos de ella, no parecería una persona que realizara una travesura de este tipo”, expresó.

Finalmente, destacó que la familia recibe acompañamiento permanente mientras avanza la búsqueda y confió en que las tareas desplegadas permitan obtener resultados positivos. “La familia está contenida y acompañada. Se está haciendo todo lo posible para encontrarla y esperamos tener buenas noticias pronto”, concluyó.