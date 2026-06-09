La sorprendente actualización de WhatsApp para el Mundial 2026: cómo activarla

La aplicación incorporó modificaciones en homenaje al Mundial 2026, que comienza el jueves 11 de junio.

WhatsApp se sumó al clima mundialista con una actualización que llamó la atención de millones de usuarios. Desde los primeros días del Mundial 2026, el clásico emoji de la pelota de fútbol fue reemplazado por Trionda , el esférico oficial del torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

La novedad está disponible tanto para dispositivos Android como para iPhone y forma parte de una serie de funciones especiales que la plataforma lanzó para acompañar el evento deportivo más importante del planeta. Además del cambio visual, el nuevo emoji incorpora una animación de rebote cuando se envía de manera individual en una conversación.

La elección de Trionda no es casual. El balón fue presentado por FIFA y Adidas como un símbolo de la primera Copa del Mundo organizada de manera conjunta por tres países. Su nombre surge de la combinación de conceptos vinculados a la unión de las tres naciones anfitrionas y a la idea de movimiento constante dentro del juego.

En cuanto a su diseño, Trionda abandona la estética tradicional en blanco y negro para incorporar una combinación de colores inspirada en las identidades nacionales de Estados Unidos, México y Canadá. El rojo tiene una fuerte presencia por ser un color compartido por las tres banderas, mientras que los tonos azules y verdes representan la diversidad geográfica y cultural de América del Norte. Los detalles gráficos también evocan elementos urbanos, montañas, desiertos y costas, reflejando la amplitud territorial de las sedes mundialistas.

La pelota no solo fue concebida para destacar visualmente. Adidas desarrolló nuevas tecnologías para mejorar la precisión de los pases, la estabilidad en vuelo y el seguimiento digital del balón durante los partidos , una tendencia que se consolidó en las últimas ediciones de la Copa del Mundo.

Cómo activar la actualización de Trionda en WhatsApp

Para utilizar el nuevo emoji mundialista es necesario actualizar WhatsApp a la versión 26.27.74 o superior desde la tienda de aplicaciones correspondiente.

Una vez completada la actualización, los usuarios deben abrir cualquier conversación, ingresar al panel de emojis y buscar las palabras “balón” o “fútbol”. El ícono que aparecerá será Trionda en lugar de la pelota tradicional.

Al enviarlo como único mensaje, el emoji activa una pequeña animación de rebote en pantalla. Si la actualización no aparece de inmediato, WhatsApp recomienda cerrar completamente la aplicación, reiniciar el teléfono y verificar que el sistema operativo se encuentre actualizado.

La función estará disponible durante toda la Copa Mundial 2026 y permanecerá activa hasta el 19 de julio, fecha en la que se disputará la final del torneo en el MetLife Stadium.