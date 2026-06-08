Oriana Sabatini respondió a las críticas por cómo habla de su embarazo y reveló: "Me desperté llorando de dolor"

La modelo detalló por qué define el periodo de gestación de Gia como "traumático" y explicó qué es la pubalgia que sufrió durante cuatro meses tras críticas en redes sociales.

En marzo, Oriana Sabatini y Paulo Dybala se convirtieron en padres de Gia y cada vez que la modelo tiene la oportunidad de hablar de su embarazo repite el mismo adjetivo: "Horrible". Esta postura sobre el proceso de gestación de su hija le valieron críticas en redes sociales, que no dudó en responder. " Viví un dolor que me generó un trauma enorme ", afirmó este lunes.

"Si el día de mañana pienso en volver a quedar embarazada, te juro que me agarra como un agujero en el pecho decir 'che, no sé si quiero despertarme durante cuatro meses todas las noches llorando por el dolor que tengo' ", sostuvo la modelo en el canal de streaming OLGA al ser consultada por el comentario que respondió en X.

Un usuario de la red social de Elon Musk la había criticado el último sábado por definir como "traumático" el embarazo y, en esa línea, realizó tres especulaciones muy dañinas sobre la vida de la modelo, quien le respondió por el mismo medio.

Embed - Sería Increíble on Instagram: "“Mi embarazo fue traumático. Mi experiencia no es proporcional al amor que yo le tengo a mi hija. Si tuviera que pasar diez veces más por ese dolor para llegar a ella, lo haría” @orianasabatini sobre las críticas tras contar cómo vivió su embarazo"

"El embarazo y la maternidad es lo más hardcore que puede hacer un ser humano. No es un paseo por el parque. No son nueve meses de tocarte la panza y sonreírle a la personita que tenes adentro y a tu marido y ya , aunque lo hagas igual pese a cualquier dolor o síntoma que estés teniendo porque la verdad que nuestro cuerpo es increíble. No lo voy a naturalizar nunca", retrucó Oriana.

Pedro, no espero que entiendas algo que en tu vida vas a poder sentir, pero te cuento que los kilos que engordé en el embarazo me dan exactamente igual. Estoy hablando del dolor de una lesión a nivel muscular y oseo que no te permite casi caminar durante cuatro meses. Hablo de…

Qué es la pubalgia y qué dijo Oriana Sabatini sobre el lado B del embarazo

Oriana reveló que sufrió de pubalgia y que el personal médico que la atendió desestimó su sufrimiento. "Es una de las peores lesiones que puede tener un futbolista de repente y a una mujer le dicen 'tomá un paracetamol'", relató la joven madre. El cuadro consiste en una inflamación muscular en el borde superior del pubis y en la cara interna del muslo hacia el borde inferior de este mismo hueso.

"Hay muy pocas mujeres que hablan del lado B del embarazo", señaló la hija de Catherine Fulop y agregó: "Obviamente, hay un montón que la pasan bárbaro y lo harían mil veces más. Y hay otras, como yo, que tuvimos una experiencia mala".

La modelo enfatizó la necesidad de encontrar más madres que hablen de su embarazo igual que lo hace ella en vez de referirse a ese momento como el "más pleno" de su vida e insistió: "No saben lo frustrante que es". También cuestionó a quienes cuestionan el peso de las mujeres embarazadas o que acaban de parir.

La crítica de Oriana Sabatini a quienes "se llenan la boca con el discurso feminista"

Oriana criticó, visiblemente movilizada: "La gente es muy hipócrita, se llenan la boca con el discurso feminista y con que las mujeres tengamos una voz y que podamos usar esa voz. Y después cuando sale una mujer a usar esa voz, si no es el tipo de mujer que vos querés que use esa voz, te rompen las pelotas".

"Si no querés que sea yo la que salga a decir esto, ¿quién querés que sea? ¿Por qué te jode tanto que yo me siente acá y no mienta? Estoy diciendo la verdad de las experiencias que vivo", apuntó la madre de Gia, quien también aclaró que su experiencia "no es proporcional al amor" que le tiene a su hija y que si tuviera que pasar por "diez veces más" por el dolor que pasó, lo haría.