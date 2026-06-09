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9 de junio de 2026 Inicio

A qué hora juega Argentina vs. Islandia, último amistoso previo al Mundial 2026: formaciones y cómo verlo en vivo

Tras la victoria por 2 a 0 ante Honduras, Lionel Scaloni le daría rodaje a los titulares, entre ellos, Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

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E último partido de la Selección será ante Islandia desde las 22.

E último partido de la Selección será ante Islandia desde las 22.

La Selección argentina jugará este martes frente a Islandia, en lo que será su último amistoso previo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Lionel Scaloni advirtió que Lionel Messi podría ir desde el arranque para que vaya sumando minutos.

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La Albiceleste, que viene de ganarle 2 a 0 a Honduras en un partido que no sufrió sobresaltos, jugó con la mayoría de jugadores suplentes, ya que la mayoría de los futbolistas que están en la lista para disputar la Copa del Mundo están lesionados, pero se espera que en este enfrentamiento le dé más rodaje a los que serían titulares para que lleguen con minutos encima.

De esta manera, el entrenador argentino tiene pensando realizar varios cambios en el 11 titular en relación al sábado, es decir, intentar delinear lo que sería la base que jugará en el Mundial. Además de la presencia del capitán, quien dejó atrás la molestia muscular, también volverían al primer equipo Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, en la mitad de la cancha.

Por otra parte, todo indica que se repetirá gran parte de la defensa, con Nicolás Tagliafico en el lateral izquierdo y Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez en la zaga central, aunque solo resta conocer si Agustín Giay o Nicolás Capaldo ocupará el lateral derecho, ya que Gonzalo Montiel aún no está del todo recuperado. Además, Gerónimo Rulli reemplazaría bajo los tres palos a Juan Musso.

Por su parte, los islandeses, que no clasificaron al Mundial 2026, están en etapa de proyección a largo plazo y llegar en mejores condiciones a las próximas Eliminatorias rumbo a la próxima cita mundialista del 2030, que se disputará en España, Marruecos, Portugal, Argentina, Paraguay y Uruguay, estos tres últimos solo albergarán, para sus selecciones, los partidos inaugurales a manera de conmemoración del centenario de la primera Copa del Mundo.

Los tres principales referentes de esta nueva generación militan en las ligas de España, Francia y Alemania, una señal de que el país mantiene una estructura de desarrollo exigente.

El único enfrentamiento entre ambas selecciones data del Mundial 2018 y fue un empate 1 a 1, en un encuentro donde Messi ocupó el foco de las críticas luego de desperdiciar un penal en el segundo tiempo. Este será el último amistoso de la Selección argentina antes de su debut en el Mundial 2026, que será el 16 de junio frente a Argelia.

Argentina vs. Islandia: a qué hora es y cómo verlo en vivo

  • Hora: 22.
  • Televisión: TyC Sports y Telefe.
  • Estadio: Jordan-Hare Satadium (Auburn, Alabama).

Argentina vs. Islandia: probables formaciones

  • Argentina: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul, Exequiel Palacios; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
  • Islandia: Hakón Valdimarsson; Logi Tomasson, Hordur Magnússon, Daniel Grétarsson, Stefán Thordarson, Dagur Thórhallsson; Kristian Hlynsson, Andri Baldursson, Gísli Thórdarson, Mikael Ellertsson; Brynjólfur Willumsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.

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