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Renunció un conductor de streaming después de un cruce al aire: "Escándalo total"

El periodista se enojó con una de sus compañeras y eso habría ido la gota que rebalsó el vaso para tomar la decisión de apartarse.

¿Qué pasó en Carnaval Stream?

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El conductor de streaming Alejandro Fantino renunció a Carnaval Stream luego de una fuerte discusión con su compañera Viviana Canosa, según contó la periodista Marcela Coronel. “La pelea fue la gota que rebalsó el vaso”, explicaron, y todo quedó mal.

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“Hubo un cruce al aire”, contó, y esto fue lo que motivó la decisión de pegar el portazo. "Parecía que se había arreglado todo, que la cosa había quedado más o menos calma, pero es imposible no poner ese suceso con la renuncia de Alejandro", indicó Coronel.

Y Santiago Sposato agregó en el nuevo programa de Luis Ventura y Marina Calabró llamado Primicias Ya: "No es casualidad que las dos veces que se paró Viviana Canosa fue sin Rial en el estudio, que es su ladero periodístico y de ideología".

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Calabró contó que se comunicó con Fantino y él le explicó: "Yo firmé contrato con El Observador de Uruguay para cubrir todo el Mundial, estando bastante tiempo en Uruguay. Esto significa que, hasta el 19 de julio, voy a estar más tiempo en Montevideo que en Buenos Aires".

"De común acuerdo decidimos frenar con los chicos mi permanencia en el canal y reverla después del Mundial. Las puertas están abiertas si da para hacer algo juntos, pero más adelante. Voy a viajar para los partidos de Argentina y Uruguay, y hay posibilidad de viajar al Mundial si pasa algo importante", sumó a Calabró.

Pero aseguró que no tiene nada que ver con lo vivido al aire, sino que es algo hablado desde hace tiempo. ¿Será real?

Qué pasó entre Viviana Canosa y Alejandro Fantino

Los conductores de Carnaval se pelearon en vivo porque una frase de Fantino, Canosa lo tomó como un ataque personal. El conductor dijo: "Creo que algunos ambientes en los que me manejo me vuelven un poco psicótico".

Canosa respondió: "¿Me estás diciendo psicótica? Porque para mí es más psicótico tu presidente que yo". Fabián Doman intentó mediar y aseguró que no había dicho eso, por lo que Fantino agregó: "Vivi: ¿tenés ganas de escuchar o tenés ganas de hablar y nada más?".

La pelea escaló y quedó todo tenso. Por ese motivo, no habría querido volver Fantino a trabajar en el streaming.

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