Sergio Berni elogió a Sergio Massa y deseó su regreso a la actividad política: "Ojalá lo podamos ver como candidato"

El dirigente bonaerense calificó al exministro de Economía como "una de las personas más brillantes que tiene la política argentina" y aseguró que sus advertencias en el debate electoral se cumplieron. "Anunció todo esto que iba a pasar y está pasando, lamentablemente", remarcó

El dirigente peronista Sergio Berni elogió públicamente a Sergio Massa , el exministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández, quien además fue candidato presidencial de Unión por la Patria en 2023, cuando perdió en balotaje con Javier Milei.

En una entrevista con News Digitales, Berni candidateó de manera implícita a Massa para un retorno a la función pública y remarcó el hecho de que haya anticipado con exactitud la actual situación socioeconómica de la Argentina durante los debates que se dieron en aquella campaña electoral.

"Massa me parece una de las personas más brillantes que tiene la política argentina. Me parece que fue un adelantado en en esa en esa discusión del debate presidencial" , afirmó Berni respecto al desempeño del líder del Frente Renovador en la campaña.

Embed - C5N on Instagram: "Sergio Berni criticó al Gobierno y recordó las advertencias de Massa En una entrevista con @newsdigitales, el exministro de Seguridad bonaerense criticó con dureza a la gestión libertaria y recordó las advertencias que había realizado Sergio Massa durante la campaña electoral de 2023. “A todos nos hubiera gustado que Massa se haya equivocado, pero lamentablemente no se equivocó y hoy estamos pagando las secuelas de este gobierno”, afirmó. Berni también se manifestó a favor de que Massa vuelva a presentarse en 2027: “Me parece una de las personas más brillantes que tiene la política argentina. Pero bueno, ojalá tome el impulso necesario, ojalá se defina a participar. Me parece un actor muy importante en la política”."

El exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires destacó las cualidades intelectuales y estratégicas de Massa y lo ubicó en un lugar de centralidad absoluta dentro del peronismo y de la escena institucional contemporánea.

Asimismo, contrapuso los pronósticos que Massa formuló en la televisión con la realidad que atraviesa la sociedad bajo la administración nacional vigente, a la cual criticó por el impacto de sus medidas económicas.

"Massa anunció todo esto que iba a pasar y está pasando, lamentablemente. A todos nos hubiéramos nos hubiera gustado que Massa se haya equivocado, pero lamentablemente no se equivocó y hoy estamos pagando las las secuelas de este gobierno. Pero bueno, ojalá tome el impulso necesario, ojalá este se defina a participar. Me parece un actor muy importante en la política. Y ojalá lo podamos ver otra vez", argumentó.

Con estas definiciones, Berni sumó su respaldo a los sectores de la oposición que promueven la reaparición de Massa en la discusión pública, en momentos donde las distintas vertientes partidarias buscan reorganizar sus liderazgos ante los próximos desafíos de las urnas en 2027.