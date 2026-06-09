Quién es Luciana Aylén Barrios, la adolescente desaparecida en Colonia Caroya

La joven tiene 15 años y fue vista por última vez el lunes al mediodía, después de haber salido del colegio. Desde la provincia desplegaron un operativo especial.

A solo días del femicidio de Agostina Vega, Córdoba se encuentra nuevamente bajo alarma por la búsqueda desesperada de Luciana Aylén Barrios.

Qué se sabe de la desaparición de Luciana Aylén Barrios en Córdoba

La joven desapareció el lunes en horas del mediodía después de haber salido de clases en el Colegio Bonoris, en el barrio Molles . Tras la recolección de testimonios, una de las compañeras aseguró que estaba esperándola en la parada del colectivo para regresar a su casa, pero esta hipótesis no fue comprobada todavía.

Testigos declararon que la joven, como vive lejos del colegio, no podría ir y volver en colectivo porque la familia se encarga de llevarla y traerla; por lo que se contrapone con esta teoría.

Respecto de las hipótesis que se manejan en la causa, los investigadores mantienen abiertas todas las posibilidades y evitó brindar mayores precisiones para no afectar el desarrollo de las medidas en curso.

El abogado de la familia, Luis Gutiérrez, también describió a la adolescente como una joven muy unida a su entorno familiar, especialmente a su madre, y aseguró que quienes la conocen no creen que se haya ausentado voluntariamente para encontrarse con alguien. “Es una chica muy buena, muy cercana a su familia y particularmente apegada a su mamá”, afirmó.

luciana barrios córdoba Luciana desapareció el lunes al mediodía.

“No se descarta ninguna línea de investigación. Hay información que forma parte del expediente y debemos ser prudentes para no entorpecer el trabajo de la Justicia”, explicó.

Cómo es Luciana y dónde aportar información

De acuerdo con la descripción difundida oficialmente, Luciana Aylén Barrios es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,60 metro, tiene tez trigueña y cabello negro.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón de jean azul, un buzo azul marino y zapatillas blancas con detalles verdes.

La información puede ser aportada a la Fiscalía de Instrucción de Jesús María a los teléfonos (03525) 421639, 421909 y 424339. También se reciben llamados al 911 y denuncias en cualquier dependencia policial o judicial de la provincia de Córdoba.

El secretario de Gobierno de Colonia Caroya aseguró que se pusieron a disposición "todos los recursos del Municipio"

Por otro lado, el ministro de Gobierno de Colonia Caroya, César Seculini, contó en C5N que: “La estación de servicio que se hace mención está a dos cuadras del colegio y el último dato que tenemos es de adentro del propio colegio que es el que una compañera la estaba esperando. Después de esa dato, son todas las reacciones y lo que forma parte de la investigación en el análisis que están haciendo en las cámaras se seguridad del municipio y privados”.

Mientras se relevan las cámaras de seguridad, se investigan más versiones sobre la desaparición. “Sobre el exnovio de 16 años no se nada. todas son versiones y obviamente que nosotros estamos acompañando el proceso de investigación pero sin tener ningún dato concreto para aportar porque queremos ser absolutamente responsables”, agregó.

El operativo dentro de Colonia Caroya contempla casi 100 efectivos policiales, 25 móviles y un helicóptero, que realizan rastrillajes en distintos sectores de la zona y áreas cercanas. Los procedimientos se desarrollan bajo la coordinación del fiscal Guillermo Monti, quien encabeza la investigación.