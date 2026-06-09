Dolor por la muerte de un artista clave en las carreras de Britney Spears y Dua Lipa La Policía Metropolitana realiza una investigación para poder determinar qué fue lo que pasó en la escena del crimen y tres personas que estaban cerca del lugar permanecen bajo custodia. Agregar C5N en









El artista que falleció y fue clave en las carreras de Britney Spears y Dua Lipa.

El artista Mark Orabiyi, conocido artísticamente como Talay Riley, murió luego de ser apuñalado en Londres. La Policía realiza un seguimiento en el caso para determinar las causas del asesinato del mediático, que fue clave en las carreras de Dua Lipa y Britney Spears.

Según el reporte policial, Talay recibió una puñalada durante la mañana del viernes. Los oficiales llegaron al lugar y lo encontraron con heridas de arma blanca en un jardín ubicado en el este de la capital de la ciudad británica. Fue trasladado al hospital y se confirmó allí el fallecimiento.

La Policía aseguró que tres personas fueron detenidas porque estaban en las inmediaciones de la escena del crimen: eran dos hombres de 27 y 24 años, respectivamente, y una mujer de 25 años.

En el mismo hecho también terminó herido otro hombre de 20 años, quien también sufrió heridas por arma blanca. Pero, permanece hospitalizado y sus heridas no representan riesgo de vida.

Quién fue Talay Riley El artista se desarrolló como compositor, cantante y productor musical. Fue clave en la creación de las figuras más destacadas de la música y también fue ganador de un Grammy.