El artista Mark Orabiyi, conocido artísticamente como Talay Riley, murió luego de ser apuñalado en Londres. La Policía realiza un seguimiento en el caso para determinar las causas del asesinato del mediático, que fue clave en las carreras de Dua Lipa y Britney Spears.
Según el reporte policial, Talay recibió una puñalada durante la mañana del viernes. Los oficiales llegaron al lugar y lo encontraron con heridas de arma blanca en un jardín ubicado en el este de la capital de la ciudad británica. Fue trasladado al hospital y se confirmó allí el fallecimiento.
La Policía aseguró que tres personas fueron detenidas porque estaban en las inmediaciones de la escena del crimen: eran dos hombres de 27 y 24 años, respectivamente, y una mujer de 25 años.
En el mismo hecho también terminó herido otro hombre de 20 años, quien también sufrió heridas por arma blanca. Pero, permanece hospitalizado y sus heridas no representan riesgo de vida.
Quién fue Talay Riley
El artista se desarrolló como compositor, cantante y productor musical. Fue clave en la creación de las figuras más destacadas de la música y también fue ganador de un Grammy.
Desde su cuenta oficial expresaron: “Quienes lo conocieron públicamente lo recordarán con cariño por su increíble talento como compositor e intérprete, ganador de un premio Grammy y con múltiples discos de platino. Quienes lo conocieron y amaron personalmente extrañarán profundamente su humor, su generosidad y su inconfundible presencia”.