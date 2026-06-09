Tras el femicidio de Agostina Vega, otra adolescente desapareció en Córdoba

Se trata de Luciana Aylén Barrios, de 15 años, quien es buscada intensamente desde hace un día. La joven salió del colegio, pero nunca más volvió a su casa. Todavía no activaron el Alerta Sofía.

La desaparición de Luciana Aylén Barrios, una adolescente de 15 años de Colonia Caroya , Córdoba, moviliza desde hace horas a las fuerzas de seguridad y mantiene en vilo a vecinos de toda la región tras el femicidio de Agostina Vega hace apenas unas semanas atrás.

Qué se sabe de la desaparición de Luciana Aylén Barrios en Córdoba

La joven fue vista por última vez el lunes y, ante la falta de novedades sobre su paradero, este martes se puso en marcha un importante operativo de búsqueda que abarca distintos sectores del norte cordobés. Aunque, por el momento no activaron la alerta Sofía.

Los trabajos se concentran principalmente en Colonia Caroya, aunque también se extendieron a localidades cercanas como Jesús María y Sinsacate, donde equipos especializados realizan rastrillajes y relevamientos.

En medio de la preocupación por la ausencia de la menor, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, se trasladó hasta la zona para seguir de cerca las tareas coordinadas por la Justicia. Allí mantuvo una reunión con el fiscal Guillermo Monti, a cargo de la investigación. “Estamos trabajando desde ayer por la tarde para encontrarla. Buscamos en todos lados”, manifestó el funcionario ante medios locales mientras supervisaba el despliegue de los equipos de búsqueda.

Luciana reside junto a su familia en la zona rural de Los Molles y diariamente se traslada para asistir al Colegio Bonoris, establecimiento educativo donde fue vista por última vez antes de desaparecer.

Ante la falta de indicios concretos sobre su recorrido posterior, la Policía de Córdoba activó un operativo de gran magnitud que incluye la participación de unidades especiales, un helicóptero, 25 móviles y cerca de 90 efectivos distribuidos en diferentes sectores.

A los trabajos también se sumaron bomberos voluntarios equipados con drones y personal especializado, con el objetivo de ampliar el radio de búsqueda y acceder a terrenos de difícil ingreso.

Juan Pablo Quinteros Ministro de Seguridad de Córdoba JUan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba, encabeza los rastrillajes.

Durante la noche del lunes, los investigadores realizaron inspecciones dentro del colegio utilizando perros rastreadores. Paralelamente, se efectuaron recorridos en distintos puntos estratégicos, entre ellos la calle Pedro Patat, una de las vías de salida de Colonia Caroya, y las inmediaciones de la vivienda familiar de la adolescente.

Mientras continúan los rastrillajes, la fiscalía avanza en el análisis de imágenes captadas por cámaras de seguridad instaladas en comercios, domicilios y espacios públicos cercanos al establecimiento educativo para saber los últimos pasos de la menor antes de su desaparición.

La causa fue caratulada como averiguación de paradero y la Justicia trabaja para reconstruir con precisión el recorrido realizado por la adolescente antes de perder contacto con su entorno.

El abogado de la familia Luciana Barrios no descarta ninguna hipótesis

Mientras continúa la intensa búsqueda de Luciana Aylén Barrios, la adolescente de 15 años desaparecida en Colonia Caroya, el abogado que acompaña a la familia, Luis Gutiérrez, brindó detalles sobre la investigación y sostuvo que, por el momento, no existe ninguna línea de trabajo descartada por la Justicia.

El letrado explicó en diálogo con C5N que desde el momento en que se radicó la denuncia se desplegó un importante operativo en distintos puntos de la región, especialmente en Colonia Caroya y zonas cercanas donde la joven solía desarrollar sus actividades cotidianas.

“Se está realizando una investigación exhaustiva en toda el área”, señaló, al tiempo que remarcó que los familiares actuaron con rapidez al advertir la ausencia de la adolescente.

Según indicó, Luciana no acostumbraba a utilizar el transporte público para trasladarse. Habitualmente era acompañada por su madre tanto para ir al colegio como para regresar a su domicilio en la zona rural de Los Molles.

En ese sentido, sostuvo que hasta el momento no existen elementos concretos que indiquen que la joven haya intentado abordar un colectivo el día de su desaparición. Esa posibilidad surgió a partir de un comentario realizado por una compañera de la escuela, aunque aún no pudo ser corroborada por los investigadores.

Por estas horas, la fiscalía analiza numerosas imágenes captadas por cámaras de seguridad instaladas en comercios y otros puntos cercanos al establecimiento educativo donde Luciana fue vista por última vez.

El abogado también describió a la adolescente como una joven muy unida a su entorno familiar, especialmente a su madre, y aseguró que quienes la conocen no creen que se haya ausentado voluntariamente para encontrarse con alguien. “Es una chica muy buena, muy cercana a su familia y particularmente apegada a su mamá”, afirmó.

Respecto de las hipótesis que se manejan en la causa, el representante legal aclaró que los investigadores mantienen abiertas todas las posibilidades y evitó brindar mayores precisiones para no afectar el desarrollo de las medidas en curso.

“No se descarta ninguna línea de investigación. Hay información que forma parte del expediente y debemos ser prudentes para no entorpecer el trabajo de la Justicia”, explicó.

Asimismo, manifestó su opinión personal sobre la adolescente y consideró poco probable que haya decidido ausentarse por voluntad propia. “Por lo que conocemos de ella, no parecería una persona que realizara una travesura de este tipo”, expresó.

Finalmente, destacó que la familia recibe acompañamiento permanente mientras avanza la búsqueda y confió en que las tareas desplegadas permitan obtener resultados positivos. “La familia está contenida y acompañada. Se está haciendo todo lo posible para encontrarla y esperamos tener buenas noticias pronto”, concluyó.

El secretario de Gobierno de Colonia Caroya aseguró que se pusieron a disposición "todos los recursos del Municipio"

César Seculini también habló con C5N y comentó que "oficialmente no se sabe nada, solamente lo que manifestó en conferencia de prensa el ministro de seguridad de la pcia. Nosotros desde el municipio ayer a primera hora cuando se tomó conocimiento de esta situación se puso a disposición los recursos que tenemos en el municipio para colaborar en lo que es la investigación de esta búsqueda”

“La estación de servicio que se hace mención está a dos cuadras del colegio y el último dato que tenemos es de adentro del propio colegio que es el que una compañera la estaba esperando. Después de esa dato, son todas las reacciones y lo que forma parte de la investigación en el análisis que están haciendo en las cámaras se seguridad del municipio y privados”

“Sobre el exnovio de 16 años no se nada. todas son versiones y obviamente que nosotros estamos acompañando el proceso de investigación pero sin tener ningún dato concreto para aportar porque queremos ser absolutamente responsables”, agregó.

“Estamos colaborando con la policía en lo que son los puntos de control que se establecieron en los extremos de la ciudad, en el aporte de las imágenes que se toman en el centro de monitoreo”, cerró.

Cómo es Luciana y dónde aportar información

De acuerdo con la descripción difundida oficialmente, Luciana Aylén Barrios es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,60 metro, tiene tez trigueña y cabello negro.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón de jean azul, un buzo azul marino y zapatillas blancas con detalles verdes.

La información puede ser aportada a la Fiscalía de Instrucción de Jesús María a los teléfonos (03525) 421639, 421909 y 424339. También se reciben llamados al 911 y denuncias en cualquier dependencia policial o judicial de la provincia de Córdoba.