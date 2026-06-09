Con esta nueva producción, el actor apuesta nuevamente por las grandes historias épicas y demuestra que continúa siendo una de las figuras más convocantes del cine histórico internacional.

Película romana : a los 62 años, el actor australiano sorprendió a sus seguidores con un impactante cambio físico para protagonizar para su último proyecto ambientado en tiempos del Imperio Romano, un género que lo llevó a la fama mundial gracias a su recordada actuación en Gladiator. ¿Cómo fue la impresionante transformación de Russell Crowe?

La película se titula The Last Druid y estará ambientada en la antigua Europa, durante el avance del Imperio Romano sobre los pueblos celtas. La historia combinará acción, conflictos políticos y enfrentamientos bélicos en un contexto marcado por la expansión romana. En la trama, Crowe interpretará a un experimentado líder druida que deberá proteger a su pueblo luego de que las legiones romanas descubran una fortaleza secreta oculta en las montañas de Caledonia, territorio que actualmente forma parte de Escocia.

La producción promete una combinación de batallas épicas, persecuciones y estrategias de resistencia frente al poder imperial, elementos que suelen atraer a los fanáticos del cine histórico.

El nuevo aspecto del actor despertó comparaciones inmediatas con Gladiator, la película dirigida por Ridley Scott que le otorgó el Oscar al Mejor Actor y lo convirtió en una de las figuras más importantes del género épico.

Las primeras imágenes de la producción ya comenzaron a circular y muestran a Crowe con una apariencia completamente renovada: una larga barba gris, cabello más extenso y un aspecto endurecido que refleja la intensidad de su nuevo personaje.

Sin embargo, desde la producción aclararon que The Last Druid no tendrá ninguna conexión argumental con aquella historia. Se trata de un proyecto completamente original centrado en el conflicto entre Roma y los pueblos del norte de Europa. La película estará dirigida por William Eubank, reconocido por sus trabajos en Underwater y The Signal. Además de Russell Crowe, el elenco contará con las actuaciones de Rose Leslie, Daniel Zovatto y Andreas Pietschmann.

El rodaje se desarrollará principalmente en distintas locaciones de España, país elegido por sus paisajes naturales y escenarios históricos capaces de recrear con realismo el mundo antiguo. También se evalúa filmar algunas secuencias en otros puntos de Europa.