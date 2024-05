La reacción del Gobierno al paro general de la CGT

Diputado español repudió el viaje de Javier Milei a Madrid: "No será bienvenido"

El mandatario compartió en X (ex-Twitter) e Instagram una imagen suya editada por una cuenta de memes, en la que se lo ve sosteniendo una remera con la leyenda "Yo no paro" . "Viva la libertad carajo", agregó, además de dar "me gusta" y retuitear a varias publicaciones en la misma tónica.

YO NO PARO

VIVA LA LIBERTAD CARAJO — Javier Milei (@JMilei) May 9, 2024

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó directamente contra el sindicalismo. "¡Arrancó la mafia!", escribió en su cuenta, junto a fotos de colectivos presuntamente atacados por no plegarse al paro. "No dejemos que rompan todo lo que estamos logrando. Nosotros vamos a cuidar a todos los que vayan a trabajar. Llamá al 134 y denunciá", agregó.

Además, en otro tuit, pidió: "Hoy no paremos. El alumno sin el maestro pierde futuro. El paciente sin el médico puede tener consecuencias graves. Las fuerzas de seguridad no paran porque saben que tu vida corre peligro. Si todos razonamos así, cada actividad es esencial. Por eso, hoy no paremos".

¡ARRANCÓ LA MAFIA!



No dejemos que rompan todo lo que estamos logrando. Nosotros vamos a cuidar a todos los que vayan a trabajar.



Llamá al 134 y denunciá. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 9, 2024

El ministro de Economía, Luis Caputo, publicó: "Mi solidaridad para con todos los trabajadores que no pueden hoy ir a su trabajo y cobrarán menos a fin de mes, producto de este paro. Siento que el sindicalismo está cada vez más alejado de la realidad".

"La gente ya abrió los ojos y tiene claro que de este desastre solo se sale con esfuerzo y sacrificio, no mal gastando la plata de los contribuyentes o imprimiendo pesos para que cada vez valgan menos. Sigamos confiando, estamos por el buen camino", concluyó el titular de Hacienda.

Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Francos, sostuvo que el paro "utiliza el transporte como mecanismo de extorsión". En diálogo con Urbana Play, el funcionario criticó el fuerte acatamiento de los gremios que reclaman que el Senado rechace la Ley Bases y expresó: "Me parece que ha sido tan claro el trabajo de varios sindicalistas para conseguir que parara el transporte para poder garantizar el éxito de la medida".

El diputado por La Libertad Avanza José Luis Espert, en tanto, recurrió directamente a la agresión: "Sindigarcas que paran el país contra un gobierno que baja la inflación que destruye los salarios reales y propone leyes laborales para terminar con el trabajo precarizado de salarios miserables. Hijos de puta es poco", tuiteó.

Paro general del 9 de mayo: la adhesión de la administración pública es del 97%

En medio del paro general de la Confederación General de Trabajadores (CGT) que se dará por todo el 9 de mayo, el secretario general de la ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que la adhesión administrativa es casi total porque promedia el 97% en toda la República Argentina.

“Fueron infructuosos los intentos del Gobierno para difundir miedo, temor y amenazar con descontar el día”, indicó el referente a Radio 10. Y explicó que los motivos: “Los estatales no estamos parando por deporte, estamos siendo empujados a la huelga por la política económica del gobierno, por la reducción de los salarios reales y los despidos”.

#MañanaSylvestre - Aguiar: "La adhesión al paro en la administración pública promedia el 97%"

También reveló que seguirán con el plan de lucha: “Yo soy de los que cree que todo paro desgasta. Por más que publique un león tomando lágrimas no sé de qué zurdito, toda huelga desgasta. Este sindicato lleva 9 jornadas sindicales de lucha, 4 paros contando este y hoy mismo estamos convocando para el próximo lunes a un plenario nacional con más de 1500 delegados para definir la continuidad del plan de acción”.

Por otra parte, indicó: “El pacto de mayo es producto de la derrota de un gobierno, que se supone que en sus primeros 100 días puede hacer lo que quiere y acá no ha podido. Tenemos que ver cómo llega a mayo este gobierno”.

Y se preguntó: “¿Qué empatía puede haber con las necesidades que tiene la gente si estamos siendo gobernados por alguien que no sabe cuánto cuesta un litro de leche? Estamos accediendo a un fenómeno en donde los pobres son cada vez más pobres”.

Noticia en desarrollo.-