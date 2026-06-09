Lionel Scaloni, Marcelo Bielsa, Néstor Lorenzo, Sebastián Beccacece, Gustavo Alfaro y Mauricio Pochettino serán las representaciones nacional que estarán en el banco de suplente al frente de diferentes países para hacer historia en el torneo mundialista que arrancará el próximo 11 de junio y se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La otra "Selección argentina" que tendrá el Mundial 2026: los técnicos que dirigirán en la Copa del Mundo

Este Mundial 2026 no solo contará con una auténtica invasión en las calles y tribunas de argentinos , sino también dentro del campo de juego: seis seleccionados clasificados a esta Copa del Mundo estarán dirigidos por técnicos argentinos , una cifra que confirma la influencia histórica de la escuela nacional en el fútbol internacional.

Desde el campeón del mundo hasta proyectos construidos desde la resiliencia, cada uno representa una idea distinta del juego: Lionel Scaloni, Marcelo Bielsa, Sebastián Beccacece, Néstor Lorenzo, Gustavo Alfaro y Mauricio Pochettino son aquellos que portarán el sello argentino en la próxima competencia mundialista. Durante décadas, Argentina exportó futbolistas a diferentes ligas del mundo, hoy también exporta entrenadores que se verán sentados con los buzos de Colombia, Paraguay, Ecuador, Uruguay y hasta en uno de los países anfitriones como Estados Unidos.

Algunos llegaron desde la élite europea. Otros construyeron su prestigio en el fútbol sudamericano, sin embargo, todos encontraron caminos distintos para llegar a la misma estación: una Copa del Mundo.

Cuando Lionel Scaloni asumió como entrenador interino en 2018 , su designación generó más preguntas que certezas en el mundo de los “técnicos del sillón”. Tenía apenas un puñado de partidos como integrante de cuerpos técnicos y ninguna experiencia como entrenador principal.

En ocho años de gestión quedó más que demostrado con creces y, no solo con títulos, la identidad de juego dentro del campo de juego. Entre julio de 2021 y diciembre de 2022, la era de la Scaloneta tuvo su mejor versión y estrellato: Argentina ganó la Copa América en el Maracaná en 2021, la Finalissima ante Italia (2022) y el Mundial de Qatar 2022. Además, alcanzó una racha histórica de 36 partidos invictos y el 2024 logró el bicampeonato de la Copa América tras ganarle a Colombia por 1 a 0.

Lionel Scaloni entrenamiento Selección argentina

Su principal virtud fue construir un equipo capaz de jugar distintos partidos con distintos nombres, pero con la misma agresividad, juego vistoso y cuidado del balón para llegar a los goles. En total lleva dirigidos 94 partidos dirigidos donde alcanzó 67 victorias, 18 empates y apenas 9 derrotas.

A días del inicio del Mundial 2026, segundo a dirigir, el nacido en Pujato se refirió al favoritismo con el que llegará teniendo en cuenta que es la Selección es la actual campeona del mundo. “Argentina siempre ha ido de animadora, ha sido una de las Selecciones que la gente cree que llegarán al máximo. No cambiamos la expectativa por ser los campeones. Estos chicos están capacitados para soportar la presión, si es que esto implica una presión, yo creo que presión es otra cosa”, se sinceró.

Uruguay: Marcelo Bielsa, el maestro que sigue enseñando

Sin dudas que en los bancos de suplentes hay entrenadores exitosos e influyente y Marcelo Bielsa pertenece a la segunda categoría. Su legado atraviesa generaciones y fronteras, ya que decenas de técnicos e incluso jugadores reconocen su influencia.

El Loco tiene un buen número en estadísticas al frente de Uruguay con 35 partidos dirigidos de los cuales logró 15 victorias, 13 empates y apenas 7 derrotas. Sin dudas su mejor momento al mando de la Celeste fue en las Eliminatorias 2026 cuando derrotó a Argentina en Buenos Aires y posteriormente a Brasil en Montevideo. Aquellas victorias devolvieron la ilusión a una selección que buscaba renovarse tras la era de Luis Suárez y Edinson Cavani.

De larga trayectoria con más de 700 partidos como entrenador y varios títulos en su haber, su idea de juego sigue siendo una de las más reconocibles del fútbol mundial. La presión alta, ataque constante, recuperación inmediata y riesgo permanente es la descripción perfecta de su estilo de juego.

Marcelo Bielsa Twitter (@Uruguay)

En la previa del inicio del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, el Loco habló de la ilusión de la Celeste, del peso de representar el sentimiento de miles, donde reconoció que estaría dispuesto a entregar “toda la fortuna que gané” con tal de salir entre los cuatro mejores o conquistar la copa.

Además, subrayó que “personalmente” vive la previa a un Mundial con ilusión, expectativa y placer, pero también con el peso lógico de cargar con la esperanza de la gente.

Colombia: Néstor Lorenzo, el hombre que reconstruyó Colombia

Cuando Néstor Lorenzo asumió en 2022, Colombia venía de quedarse afuera del Mundial de Qatar. Dos años después se metió nuevamente entre las mejores selecciones del continente: la selección cafetera no solo logró la clasificación al Mundial 2026, sino que también llegó a ser finalista de la Copa América 2024 donde perdió ante Argentina y más de dos años sin perder durante gran parte de su gestión.

Con más de 200 partidos dirigido, con un paso exitoso por Melgar de Perú, el estilo de juego de Lorenzo se enmarca sin dudas del orden táctico, transiciones rápidas, defensas sólidas y paciencia para atacar.

Nestor Lorenzo

Su Colombia se convirtió en uno de los equipos más equilibrados de Sudamérica y durante todo su proceso supo mencionar una frase que hoy está teniendo sus frutos: “Los equipos necesitan tiempo para crecer”. Pensando en el objetivo en el Mundial, Lorenzo no bajó la vara: “La aspiración es llegar al último día con posibilidades en la competencia, llegar a la final. Lo tenemos que pelear partido a partido”.

Ecuador: Sebastián Beccacece, el heredero de la intensidad

Si Bielsa “creó una escuela de entrenadores”, sin dudas Sebastián Beccacece es uno de sus alumnos más fieles. La energía que transmite desde el banco es la misma que exige dentro de la cancha.

Desde su llegada en 2024, Ecuador terminó consolidándose entre las Selecciones más competitivas de Sudamérica y confirmó el crecimiento de una generación liderada por Moisés Caicedo y Piero Hincapié.

¿Explicado en números? Dirigió 16 partidos de los cuales cosechó 8 victorias, 7 empates y apenas una derrota. Su trabajo también está marcado por su trayectoria: campeón de la Copa Sudamericana 2020 con Defensa y Justicia, además de sus buenas experiencias en Independiente, Universidad Católica y Elche.

Sebastian Beccacece

Las características de sus equipos son, sin dudas, la presión alta, ataques verticales e intensidad constante. “Estamos convencidos de hacer nuestro mejor Mundial. Tenemos un entusiasmo muy grande. Tenemos buenos futbolistas y vamos a poner la energía en seguir mejorando el funcionamiento”, aseguró previo al debut y agregó: “Obviamente sabemos que tenemos una zona compleja, pero estamos preparados afrontar esa dificultad”.

Paraguay: Gustavo Alfaro, el constructor de imposibles

Gustavo Alfaron asumió en Paraguay cuando parecía lejos de la clasificación. Sin embargo, menos de dos años después la llevó al Mundial.

Con su estilo de juego como el orden, la disciplina y la fortaleza colectiva, el conjunto paraguayo logró la clasificación a la Copa del Mundo. Estuvo 9 partidos invictos en su mejor racha y logró valiosos triunfos sobre Argentina, Brasil y Uruguay.

Gustavo Alfaro Ecuador Télam

“Nosotros no tenemos expectativas, tenemos ilusión. Yo sé lo que siente este país, sé lo que son 16 largos años de espera, de frustraciones, de penas, de maldiciones, de mirar un Mundial por televisión, no le voy a pedir racionalidad a ningún paraguayo”, señaló durante la conferencia de prensa previa a uno de los partidos amistoso preparatorios al debut en el Mundial frente a ante Estados Unidos el 12 de junio.

Estados Unidos: Mauricio Pochettino, el argentino que conquistó Europa y buscará hacer lo mismo en América

Mauricio Pochettino se convirtió en uno de los entrenadores más respetados del fútbol europeo. Con más de 700 partidos dirigidos con los buzos de entrenador de Espanyol, Southampton, Tottenham, el Paris Saint-Germain durante la etapa de nada más ni nada menos que Lionel Messi y el Chelsea del otro campeón del mundo, Enzo Fernández, buscará ser protagonista en este Mundial 2026 con Estados Unidos, no solo por ser uno de los anfitriones, sino también por su prestigioso currículum.

Mauricio Pochettino y Enzo Fernández Chelsea Redes sociales

El santafesino buscará dejar marcado su sello de presión coordinada, intensidad física y protagonismo con la pelota. Previo a su desembarco en la selección norteamericana, el exmediocampista condujo al Tottenham a la final de la Champions League y desarrolló uno de los proyectos deportivos más admirados de Europa.

Además, supo coronarse con una Liga, una Copa y una Supercopa en Francia al frente del conjunto parisino. De cara a lo que será la competencia mundialista, el DT argentino avisó que no se conformará con menos que “ganar el Mundial”: “Del segundo no se acuerda nadie. Si llegas a una semifinal, a unos cuartos de final y haces un gran torneo y por factores diferentes no puedes ganar, también hay que darle crédito y mérito. Pero jugando en nuestro país, es importante pensar en grande”.